ORF-Mitarbeiter sollen Politik "auch privat" nicht kritisieren

Dienstanweisung des ORF-Generals kursiert: auf "Wertung, Sympathie, Antipathie oder Polemik verzichten"

Wien – ORF-General Alexander Wrabetz sandte am Dienstag Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "Social-Media-Leitlinien". Diese "Dienstanweisung" verlangt von ihnen "auch im privaten Umfeld" den Verzicht auf "öffentliche Äußerungen und Kommentare in sozialen Medien, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äußerungen, Sympathie, Antipathie, Kritik und 'Polemik' gegenüber politischen Institutionen, deren Vertreter/innen oder Mitgliedern zu interpretieren sind". Und: "Im Zweifel ersuche ich darum, von einer Meinungsäußerung Abstand zu nehmen."

"Dienstanweisung"

Diese ORF-Social-Media-Leitlinien seien "als Dienstanweisung von allen journalistischen und programmgestaltenden Mitarbeiter/innen des ORF zu befolgen", heißt es in der Mail. Sie würden auch für Tochtergesellschaften gelten.

Eine offizielle Bestätigung des ORF liegt bisher nicht vor, eine Reihe von vom STANDARD befragten ORF-Mitarbeitern haben die Mail nicht erhalten. Offenbar wurde das Dokument vorerst nur an einen Teil der ORF-Radiomitarbeiter versandt.

ORF-Mitarbeiter rätselten am Dienstag über die Interpretation der Anweisungen. Auf STANDARD-Anfrage beim ORF-Betriebsrat hieß es, es solle über die Richtlinien noch Gespräche mit Betriebsrat und Redakteursrat geben.

Aus dem Generalsbüro

Das dem STANDARD vorliegende Dokument stammt aus dem Büro von Generaldirektor Wrabetz und wurde vor wenigen Tagen erstellt. Es trägt noch keine Unterschrift des ORF-Chefs.

Stiftungsräte von ÖVP und FPÖ, etwa der neue Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger, verlangen seit Jahren verbindliche, strengere Richtlinien von Wrabetz für Äußerungen von ORF-Mitarbeitern auf Social Media. Am Montag im Finanzausschuss des Stiftungsrats kündigte Wrabetz solche Anweisungen an, legte sie dort aber noch nicht vor. ORF-Stiftungsräte rechnen damit am Donnerstag in der Plenarsitzung.

Einen Vorgeschmack liefert der am Dienstag an einen Teil der ORF-Mitarbeiter versandte Text.

Wrabetz' per Mail versandte Anweisung im Wortlaut:

ORF Social-Media-Leitlinien

Soziale Medien spielen eine zentrale Rolle in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Die globale Vernetzung eröffnet Privatpersonen ebenso wie journalistischen Medien neue Kommunikations- und Interaktions-Möglichkeiten.

Neue Möglichkeiten bedeuten auch neue Risiken. Die private Nutzung dieser Plattformen ist als Ausdruck freier Meinungsäußerung und demokratischen Diskurses grundsätzlich begrüßenswert. Die Funktionsweise sozialer Medien bringt allerdings eine andere Art der Wahrnehmung und Zuordnung von Inhalten mit sich, die eine Unterscheidbarkeit von beruflicher und privater Sphäre für Dritte erschweren oder gar unmöglich machen kann.

ORF-Mitarbeiter/innen – ganz besonders jene, die aufgrund ihrer öffentlichkeitswirksamen Tätigkeit oder Stellung als in besonderer Weise mit dem ORF verbunden wahrgenommen werden – tragen eine besondere Verantwortung dafür, dass ihre Meinungsbekundungen in sozialen Medien keine Zweifel an der integren und rechtskonformen Aufgabenbesorgung durch sie in den Sendungen und Angeboten des ORF oder an der Glaubwürdigkeit des ORF aufkommen lassen.

Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit sind die verfassungsrechtlich garantierten wie geforderten Grundlagen öffentlich-rechtlichen journalistischen Arbeitens, die insbesondere im ORF-Gesetz, im Verhaltenskodex, dem ORF-Redakteurstatut oder den ORF-Programmrichtlinien umfassend und detailliert geregelt sind. Ebenso ergeben sich aus Arbeits- und Kollektivverträgen Handlungsanleitungen. All diese Regeln gelten auch für soziale Medien. Darüber hinaus hat die Redakteursvertretung mit den Social-Media-Guidelines für ORF-Journalist/innen Empfehlungen für den Umgang mit sozialen Medien ausgegeben.

Zur Sicherstellung dieser Grundsätze, Vorgaben und Empfehlungen und damit der Glaubwürdigkeit des ORF und seiner Mitarbeiter/innen ist daher auch im privaten Umfeld zu verzichten auf

öffentliche Äußerungen und Kommentare in sozialen Medien, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äußerungen, Sympathie, Antipathie, Kritik und "Polemik" gegenüber politischen Institutionen, deren Vertreter/innen oder Mitgliedern zu interpretieren sind.

öffentliche Äußerungen und Kommentare in sozialen Medien, die eine voreingenommene, einseitige oder parteiische Haltung zum Ausdruck bringen, die Unterstützung derartiger Aussagen und Initiativen Dritter sowie die Teilnahme an derartigen Gruppen, sofern damit die Objektivität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des ORF konterkariert würde.

Die entsprechenden Meinungsbekundungen können dabei sowohl durch direkte Äußerungen erfolgen als auch indirekt durch Zeichen der Unterstützung/Ablehnung wie Likes, Dislikes, Recommends, Retweets oder Shares.

Eine konkrete Beurteilung kann jeweils nur im Einzelfall unter Abwägung aller Umstände und nach Maßgabe der erwähnten rechtlichen Vorgaben erfolgen. Im Zweifel ersuche ich darum von einer Meinungsäußerung Abstand zu nehmen.

Diese ORF Social Media-Leitlinien sind als Dienstanweisung von allen journalistischen und programmgestaltenden Mitarbeiter/innen des ORF zu befolgen und gelten für Tochtergesellschaften als Gesellschafterweisung.

Die jeweiligen redaktionellen Vorgesetzten (Chefredakteure, Hauptabteilungsleiter/innen) haben die Einhaltung der ORF Social Media-Leitlinien sicherzustellen und zu kontrollieren.

Dr. Alexander Wrabetz

(fid, 26.6.2018)