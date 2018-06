Wenn Rostow nicht Rostow ist

Die russische Geographie hat auch Tücken

Moskau – Nicht immer wissen die ausländischen Besucher, wo in Russland sie sich gerade aufhalten. Das Land ist groß, die Sprache schwierig.

So suchten nach Presseberichten erst eine Gruppe Schweizer, dann vier Spanier in Rostow am Don in Südrussland vergeblich ihre Hotels. Grund der Malaise: Sie hatten sich in der Kleinstadt Rostow Weliki eingebucht. Die ist ruhig, hat wunderschöne altrussische Kirchen, liegt aber 1.300 Kilometer entfernt.

Mit Hilfe findiger Taxifahrer und der örtlichen Notrufzentrale kamen die obdachlosen Fans aber doch noch in Rostow am Don unter, wo ihre Teams Gruppenspiele absolvierten. (sid, red, 26.6. 2018)