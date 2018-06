Serben vor Herkulesaufgabe gegen Brasilien

Um den Achtelfinalaufstieg noch zu schaffen, wird wohl ein Sieg gegen den Rekordweltmeister notwendig – Schweiz reicht Punkt gegen Costa Rica

Liveticker: Serbien vs. Brasilien, Schweiz vs. Costa Rica; Mi. 20 Uhr

Moskau/Nischni Nowgorod – Vor den entscheidenden Vorrundenspielen ging es in der WM-Gruppe E alles andere als leise zu. Eigentlich wollte eine Bar in Rio de Janeiro nur den Laden zur Arbeitszeit voll bekommen, als sie gratis Schnäpse für jede Neymar-Schwalbe im Spiel gegen Serbien am Mittwoch (20.00 Uhr MESZ/oe24-TV) anbot. Die Aktion passt jedoch ziemlich gut zur derzeitigen Gemütsverfassung der Fans im Land des Rekord-Weltmeisters. Für den Versuch, im zweiten WM-Spiel gegen Costa Rica (2:0) höchst albern einen Elfmeter schinden zu wollen, wurde Neymar in den vergangenen Tagen in sozialen Medien nach allen Regeln der Kunst durch den Kakao gezogen.

Seine Landsleute nehmen Neymar deshalb in die Pflicht. "Er darf einfach nicht gleich beim ersten Kontakt zu Boden gehen. Damit beraubt er sich selbst guter Möglichkeiten. So geht es nicht weiter", schrieb der viermalige Nationalspieler Naldo von Schalke 04 auf einem deutschen Internetportal. Für die Selecao geht es schließlich noch um alles: Bei einer eigenen Niederlage und einem Sieg der Schweiz gegen die bereits ausgeschiedenen Costa Ricaner wäre das erste Vorrundenaus seit 1966 perfekt.

Die Serben klammerten sich vor dem Duell im Spartak-Stadion von Moskau an Durchhalteparolen. "Wenn ich nicht an einen Sieg gegen Brasilien glauben würde, würde ich nach Hause fahren", sagte Stürmer Aleksandar Mitrovic. "Ehrlich, warum sollten wir Brasilien nicht schlagen?", fragte er bei einem Pressetermin selbstbewusst in die Runde. "Die Welt ist immer gegen uns, aber wir sind auch weiterhin hier."

Schweiz will zurück zum Sport

Die Schweiz steht dagegen bereits mit eineinhalb Beinen im Achtelfinale, gegen die noch punktelosen Costa Ricaner (20.00 Uhr/live ORF eins) reicht ein Punkt zum Aufstieg. Selbst bei einer knappen Niederlage in Nischni Nowgorod wären die Schweizer weiter, sollte ein serbischer Sieg ausbleiben.

Nach dem Wirbel um den umstrittenen Torjubel von Xherdan Shaqiri und Granit Xhaka soll bei den Schweizern jedenfalls wieder das Sportliche im Vordergrund stehen. Von den vergangenen 24 Länderspielen ging nur eines verloren. Dass ausgerechnet gegen die bereits gescheiterten "Ticos" ein Rückschlag erfolgt, wäre eine Überraschung. Teamchef Vladimir Petkovic beschäftigten deshalb auch Planspiele. Shaqiri ist ebenso wie Lichtsteiner oder Valon Behrami mit Gelb vorbelastet, eine Sperre in der ersten Runde der K.o.-Phase droht.

Costa Rica, bei der WM 2014 in Brasilien noch im Viertelfinale, spielt in Russland keine Rolle mehr. Immerhin wollen die Mittelamerikaner zum Abschluss zumindest einmal ein Tor schießen. Beim 0:2 gegen Brasilien verteidigte Costa Rica das Remis zunächst erfolgreich, kassierte in der Nachspielzeit aber die entscheidenden Gegentreffer. (sid, apa, red, 26.6. 2018)

Mögliche Aufstellungen, Gruppe E, 3. Runde:

Serbien – Brasilien (Moskau, Spartak-Stadion, 20.00 Uhr/live oe24-TV, SR Faghani/IRI)

Serbien: 1 Stojkovic – 6 Ivanovic, 15 Milenkovic, 3 Tosic, 11 Kolarov – 4 Milivojevic, 21 Matic – 10 Tadic, 20 Milinkovic-Savic, 22 Ljajic – 9 Mitrovic

Ersatz: 12 Rajkovic, 23 Dmitrovic – 2 Rukavina, 5 Spajic, 13 Veljkovic, 14 Rodic, 7 Zivkovic, 16 Grujic, 8 Prijovic, 17 Kostic, 18 Radonjic, 19 Jovic

Teamchef: Mladen Krstajic

Brasilien: 1 Alisson – 22 Fagner, 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 12 Marcelo – 15 Paulinho, 5 Casemiro, 11 Coutinho – 19 Willian, 9 Gabriel Jesus, 10 Neymar

Ersatz: 16 Cassio, 23 Ederson – 4 Geromel, 6 Filipe Luis, 13 Marquinhos, 8 Renato Augusto, 17 Fernandinho, 18 Fred, 20 Firmino, 21 Taison

Es fehlen: 14 Danilo (Hüfte), 7 Douglas Costa (muskuläre Probleme)

Teamchef: Tite

Schweiz – Costa Rica (Nischni Nowgorod, Nischni-Nowgorod-Stadion, 20.00 Uhr/live ORF eins, SR Turpin/FRA)

Schweiz: 1 Sommer – 6 Lang, 5 Akanji, 22 Schär, 13 Rodriguez – 17 Zakaria, 10 Xhaka – 23 Shaqiri, 15 Dzemaili, 14 Zuber – 18 Gavranovic

Ersatz: 12 Mvogo, 21 Bürki – 2 Lichtsteiner, 3 Moubandje, 4 Elvedi, 20 Djourou, 8 Freuler, 11 Behrami, 16 Gelson Fernandes, 7 Embolo, 9 Seferovic, 19 Drmic

Teamchef: Vladimir Petkovic

Costa Rica: 1 Navas – 3 Gonzalez, 2 Acosta, 6 Duarte – 16 Gamboa, 20 Guzman, 5 Borges, 8 Oviedo – 11 Venegas, 10 Ruiz – 21 Urena

Ersatz: 18 Pemberton, 23 Moreira – 4 Smith, 15 Calvo, 19 Waston, 22 Gutierrez, 7 Bolanos, 9 Colindres, 17 Tejeda, 12 Campbell, 13 Wallace, 14 Azofeifa

Teamchef: Oscar Ramirez