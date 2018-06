WKO: Zwölfstundentag hilft bei Fachkräftemangel

Kein Sektor ist so stark vom Fachkräftemangel betroffen wie Handwerk und Gewerbe

Wien – Die österreichischen Handwerksbetriebe profitieren von der guten Konjunktur. Aber nicht in dem Ausmaß, das möglich wäre, wenn das Kernproblem des heimischen Gewerbes endlich überwunden würde: der Fachkräftemangel. Über drei Viertel der Betriebe hätten Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden, erklärte Renate Seichelbauer-Schuster am Dienstag. Und das, während gleichzeitig der Personalbedarf steigt. Die Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk (BSGH) bei der Wirtschaftskammer (WKO) spricht von 25.000 Stellen, die im dritten Quartal zu besetzen wären.

"Aufträge können teilweise nicht angenommen werden, die Umsätze könnten deutlich höher sein", sagt Seichelbauer-Schuster. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit würde helfen, trotz Fachkräftemangels Aufträge annehmen und gute Services bieten zu können. Aber nicht, indem Mitarbeiter länger eingesetzt würden.

Sozialpartnerschaft "funktioniert wie eh und je"

"Das Wort Freiwilligkeit stört uns überhaupt nicht", versichert Seichelbauer-Schuster, die die "künstliche Aufregung" über den Zwölfstundentag auf Arbeitnehmerseite nicht nachvollziehen kann. Es gehe darum, gemeinsam passende Lösungen zu finden – und kurzfristig auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können.

Die Sozialpartnerschaft habe unter der Debatte über den Zwölfstundentag nicht gelitten, sagt Reinhard Kainz, Geschäftsführer der BSGH. Der Grundkonsens, dass in allen Branchen zu sprechen sei, bestehe weiter – derzeit liefen viele Kollektivvertragsverhandlungen. "Das funktioniert wie eh und je."

Positive Stimmung

Gewerbe und Handwerk sind im ersten Quartal 2018 um 1,1 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahrs gewachsen. Handel und Dienstleistungen profitierten viel stärker von der guten Konjunkturlage und konnten um 3,2 Prozent und 6,6 Prozent zulegen. "Diese positive Entwicklung setzte sich im zweiten Quartal fort", sagt Christina Enichlmair, Projektleiterin bei KMU Forschung Austria.

Gewerbe und Handwerk bewerten die Geschäftslage grundsätzlich positiv und hegen optimistische Erwartungen für das dritte Quartal. Auch der Prozentsatz von Unternehmen mit Auslastungsproblemen ist im Vergleich zum Vorjahr von drei auf zwei Prozent zurückgegangen.

Digitale Kompetenzen fördern

Neben der Flexibilisierung des Arbeitsmarkts sieht die WKO Reformbedarf in der Ausbildung von Fachkräften. Oft fehle es jungen Menschen an Grundkenntnissen im Rechnen, Schreiben und sinnerfassenden Lesen, beklagt Seichelbauer-Schuster. Gerade weil geburtenschwache Jahrgänge in den Arbeitsmarkt drängen, sei eine flächendeckende gute Ausbildung unerlässlich.

Kainz begrüßt deshalb die Digitalisierungsoffensive der Bundesregierung. Im Herbst starten in Österreich die ersten überarbeiteten Lehrberufe. In den neuen Curricula wurde besonders auf für den jeweiligen Beruf wichtige Anwendungen und Software geschaut. "Ein Paket von weiteren 25 Lehrberufen ist derzeit in Arbeit", sagt Kainz. "Wir arbeiten dabei eng mit dem Ministerium für Digitalisierung zusammen." (luis, 26.6.2018)