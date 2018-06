Firefox: Neues Sicherheits-Tool warnt vor gehackten Accounts

Firefox Monitor nutzt Wissen von "Have I been pwned" und gibt zusätzliche Sicherheitstipps

Nicht zuletzt mit einem Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit will Browserhersteller Mozilla in den letzten Jahren verloren gegangene Marktanteile zurückerobern. Auf dem Weg dahin will man seinen Usern nun auch ein neues Sicherheits-Tool anbieten.



Monitor

Firefox Monitor soll die Nutzer vor gehackten Accounts warnen. Für diese Aufgaben integriert man die Informationen der Webseite "Have I Been Pwned", die seit Jahren Daten von öffentlich verfügbaren Hacks versammelt, um so den Nutzern Auskunft zu geben.

Zusätzlich soll Firefox Monitor aber auch gleich Tipps bieten, wie man die eigenen Online-Accounts besser absichern kann, und welche Maßnahmen im Fall eines Hacks zu ergreifen sind. Mozilla denkt zudem auch darüber nach, seine User aktiv darüber zu informieren, wenn ihre Daten in neuen Hacks auftauchen.

Umwege

Besonders wichtig ist Mozilla dabei die Wahrung der Privatsphäre seiner Nutzer: Also hat man in Kooperation mit Cloudflare und Have I Been Pwned einen Weg gefunden werden, bei dem die Daten anonym überprüft werden. Das Tool soll kommenden Woche an die ersten 250.000 Nutzer des Browser – vor allem in den USA – ausgeliefert werden. Sind die Tests erfolgreich, soll dann die Verfügbarkeit für alle Firefox-User folgen. (apo, 26.6.2018)