Ajax gibt Behandlungsfehler bei Nouri zu

20-Jähriger nach Herzstillstand mit irreparablen Gehirnschäden

Amsterdam – Ajax Amsterdam hat zugegeben, dass im Fall Abdelhak Nouri vor fast einem Jahr Fehler bei der Notversorgung auf dem Spielfeld gemacht wurden. Der 20-Jährige hatte in einem Testspiel einen Herzstillstand und in der Folge irreparable Gehirnschäden erlitten.

Die Klubführung hatte lange Zeit betont, Nouri habe die bestmögliche Erstversorgung bekommen. Nach Vorwürfen der Familie des Spielers zog Ajax weitere Experten bei und revidierte nun seine Meinung. Demnach hätte früher ein Defibrillator eingesetzt werden müssen. "Es ist möglich, wenn auch nicht sicher, dass Abdelhak in einem besseren Zustand wäre", erklärte Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar auf einer Pressekonferenz.

Um in Zukunft Fehler bei plötzlichem Herzstillstand zu vermeiden, will Ajax ein Pilotprojekt für alle niederländischen Fußballvereine starten, kündigte van der Sar an. "Ich möchte der Familie Nouri unsere Entschuldigung dafür aussprechen, dass wir so lange gebraucht haben, um unseren Standpunkt zu ändern." (APA, 26.6.2018)