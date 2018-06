Banksy auf der Spur: Neue Bilder in Paris entdeckt

Acht dem britischen Street-Art-Künstler zugeschriebene Arbeiten nehmen die Flüchtlingspolitik Frankreichs ins Visier

Sechs neue Bilder an Hauswänden im Stil des britischen Street-Art-Künstlers Banksy wurden nach dem Wochenende in Paris gezählt. Mittlerweile sind es acht "Stencils", also in Schablonentechnik realisierte Arbeiten, die dem anonym agierenden Künstler zugeschrieben werden. Gemeinsam ist den Motiven, dass sie als Kritik an der französischen Flüchtlingspolitik interpretiert werden können. Bereits in der Vergangenheit hatte der wohl berühmteste Street-Art-Künstler der Welt Frankreichs Asylpolitik ins Visier genommen.