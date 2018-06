Amazon-interne "Jurys" aus Kollegen, um Kündigungen anzufechten

Die Jury besteht aus einem Manager oder drei regulären Angestellten, an der Methode gibt es heftige Kritik

Amazon will Arbeitskonflikte durch ein neuartiges Jury-System lösen. Mitarbeiter, die wegen schlechten Leistungen ihren Arbeitsplatz verlieren sollen, können die Entscheidung vor ein internes "Tribunal" bringen. Dort spricht zuerst ihr Chef, dann können sie selbst Stellung nehmen. Anschließend wird ihnen die Entscheidung mitgeteilt. Die Jury besteht dabei aus drei gleichrangigen Kollegen oder einem höhergestellten Manager. Ein "Karriere-Botschafter" soll Mitarbeitern helfen, sich optimal auf die Verhandlung vorzubereiten.

Amazon ist "zufrieden"



Der IT-Konzern will so Kosten für Einschulungen einsparen und Arbeitskonflikte intern lösen. "Ein Jahr nach Einführung des Programms sind wir zufrieden mit der Unterstützung, die unseren Mitarbeitern gegeben wird", sagte Amazon in einem Statement. Doch die Tribunale lösen heftige Kritik von Arbeitsrechtlern aus. "Mein Eindruck ist, dass der Prozess total unfair ist", sagt der Anwalt George Tamblyn zu Bloomberg.

Kritik

So dürfen Mitarbeiter etwa nicht hören, was ihre Vorgesetzten dem Panel aus Kollegen erzählen. Dieser hat auch das letzte Wort. Da die Verhandlung per Videokonferenz stattfindet, sei es schwierig, Mitgefühl zu erzeugen. Und selbst wenn die Kollegen sich gegen die Ansichten des Chefs entscheiden, muss der Mitarbeiter ja weiterhin unter diesem arbeiten. In einigen Fällen verließen Mitarbeiter deshalb kurze Zeit nach positiver Entscheidung durch die Jury das Unternehmen. (red, 26.6.2018)