Apple-Nutzer können iOS 12 jetzt selbst testen

Neue Testversion veröffentlicht – Auch tvOS 12 und macOS Mojave nun als Public Beta verfügbar

Im Rahmen seiner World Wide Developers Conference hat Apple Anfang Juni neue Softwaregenerationen für seine aktuellen Geräte vorgestellt. Die ersten Testversionen waren allerdings auf Entwickler begrenzt, nun öffnet der Softwarehersteller den Zugang für die Allgemeinheit.

Public Beta

Apple hat die ersten öffentlichen Betas von iOS 12, macOS Mojave und tvOS 12 zum Download freigegegeben. Damit können interessierte Nutzer die für September zur Veröffentlichung vorgesehene Software bereits vorab ausprobieren – vorausgesetzt natürlich sie können mit dem Fehlern leben, die so eine Testversion üblicherweise noch beinhaltet.

Apple betont, dass man sich für iOS 12 vor allem auf die Verbesserung des Bestehenden und weniger auf große neue Features konzentriert hat. Im Fokus standen dabei eine Erhöhung der Stabilität sowie der Performance, zweiteres sollte sich vor allem bei älteren iPhones deutlich bemerkbar machen.

Smartphone-Sucht

Parallel dazu widmet sich Apple aber auch dem Thema Smartphone-Sucht und dessen Bekämpfung. Sehr ähnlich zu dem, was Google gerade für Android P entwickelt, gibt es hier mit Screen Time ein neues Tool, das darüber informiert, wie viel Zeit man mit welchen Programmen verbringt – samt der Möglichkeit entsprechende Limits festzulegen. Zudem wurden die Benachrichtigungen überarbeitet, so werden diese nun etwa per App gruppiert, wovon die Übersichtlichkeit profitiert. Die Do-not-disturb-Funktion wurde ebenfalls überarbeitet, und für iPhone-X-User gibt es die neuen Memojis, die anhand des eigenen Antlitz erstellt werden.

Zu den weiteren Highlights zählt Apple neue Features im Bereich Augmented Reality: ARKit 2.0 soll unter anderem die gemeinsame Nutzung des selben virtuellen Raums durch mehrere Nutzer ermöglichen, was etwa mit Spielen demonstriert wird. Und auch für Siri gibt es wieder einige Änderungen, etwa die Möglichkeit Apps mittels eigens definierter Phrasen zu steuern.

Desktop

macOS Mojave zeichnet sich nicht zuletzt durch ein systemweites dunkles Theme aus, zudem wurde der App-Store generalüberholt. Bei der neuen tvOS-Version konzentriert man sich auf kleinere Optimierungen, Besitzer des Apple TV 4K dürfen sich aber über Support für Dolby-Atmos-Surround-Sound freuen.

Wer die diversen Beta-Versionen ausprobieren will, kann sich für den Download auf einer eigenen Seite anmelden. Die fertige Version von iOS 12 sollte dann kurz nach der Vorstellung des nächsten iPhones im September zum Download freigegeben werden. (red, 26.6.2018)