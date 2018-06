Mehrheit der Vollzeitbeschäftigten will weniger arbeiten

17 Prozent machen regelmäßig Überstunden, das schade der Lebenszufriedenheit, heißt es im aktuellen Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer

Rund 250 Millionen Überstunden leisteten die unselbstständig beschäftigten Österreicher vergangenes Jahr. Das klingt nach einer hohen Summe, sie ist aber bereits zurückgegangen – seit der Finanz- und Wirtschaftskrise um mehr als hundert Millionen Stunden. Trotzdem betreffen Überstunden die Mehrheit der Arbeitnehmer: Mehr als zwei Drittel haben in den vergangenen drei Jahren zumindest gelegentlich Überstunden gemacht, wie es im aktuellen Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer heißt.

Überstunden steigen mit Arbeitszeit

Die Überstunden verteilen sich allerdings recht verschieden über die einzelnen Berufs- und Qualifikationsgruppen: Mehr Überstunden leisten vor allem Beschäftigte, die ohnehin bereits länger arbeiten, konkret mehr als 40 Stunden pro Woche beschäftigt sind. Auch umso älter und qualifizierter die Arbeitnehmer sind, desto mehr Überstunden machen sie. Zusätzlich geschuftet wird besonders am Bau, aber auch im Handel, wie es in einer Untersuchung der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (Forba) heißt.

Unternehmen können Überstunden dafür nutzen, hohe Auftragslagen abzudecken und damit flexibler und wettbewerbsfähiger zu sein. Für Arbeitnehmer bedeuten sie aber oftmals eine zusätzliche Belastung, heißt es im Arbeitsklimaindex. Demnach gab die Hälfte der Arbeitnehmer, die häufig Überstunden leisten, an, mit der Arbeitszeit nicht zufrieden zu sein, 42 Prozent würden sich durch Zeitdruck belastet fühlen. Insgesamt gaben drei Viertel der Personen, die mehr als 40 Stunden pro Woche beschäftigt sind, an, weniger arbeiten zu wollen, auch wenn dies weniger Gehalt bedeuten würde.

Ein Fünftel unbezahlt

Allerdings können Überstunden für Beschäftigte mit niedrigerem Einkommen auch ein wichtiger Einkommensfaktor sein – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Stunden auch ausbezahlt werden. Dies sei laut Arbeiterkammer in fast einem Fünftel der Überstunden nicht der Fall.

In Wien gaben 20 Prozent der Arbeitnehmer an, sich durch die Arbeit belastet zu fühlen, heißt es in einer Sonderauswertung der Stadt, die dem STANDARD vorliegt. Rund ein Drittel der Arbeitnehmer würden sich durch Zeitdruck in der Arbeit belastet fühlen. Als besonders belastend werde die Arbeit in Industrie, Handel und Tourismus empfunden. (jp, 26.6.2018)