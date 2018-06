Glückwünsche und Mahnungen nach der Türkei-Wahl

Putin: Politische Autorität Erdogans – Ende des Ausnahmezustandes gefordert

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs gratulierten dem wiedergewählten türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan am Montag zum Wahlsieg, darunter auch Kreml-Chef Wladimir Putin und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. Die Wahlresultate würden "in vollem Umfang die hohe politische Autorität Erdogans" und die breite Unterstützung seines Kurses widerspiegeln, heißt es im Glückwunschtelegramm aus dem Kreml. Konstantin Kossatschow, Chef des auswärtigen Ausschusses im russischen Föderationsrat, erwähnte auch den gemeinsamen Terrorkampf, lobte aber zugleich Erdogans Beharren auf der Rüstungskooperation mit Russland. Ankara hält trotz Kritik anderer Nato-Partner an dem Kauf russischer S-400-Luftabwehrraketen fest. Der Preis des Rüstungsdeals, der bis 2020 abgewickelt werden soll, beläuft sich auf 2,5 Milliarden Dollar. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gratulierte zwar ebenfalls, hob aber zugleich die Werte des Verteidigungsbündnisses hervor: "Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und individuelle Freiheiten." Diese Werte spreche er bei seinen Besuchen in den Hauptstädten der Nato-Staaten an, auch in Ankara.

Ausnahmezustand beenden

Vor allem während des Wahlkampfes war die Kritik an den Bedingungen für die Opposition groß. Seit dem Putsch im Jahr 2016 herrscht in der Türkei der Ausnahmezustand, der dem Präsidenten auch schon vor der Umstellung zum Präsidialsystem weitreichende Kompetenzen gab. Von mehreren europäischen Politikern kam deshalb am Montag auch die Aufforderung, den Ausnahmezustand zu beenden, zum Beispiel vom deutschen Außenminister Heiko Maas oder seinem Luxemburger Amtskollegen Jean Asselborn.

Als erster Regierungschef eines EU-Landes hatte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán Erdogan zum Wahlsieg gratuliert. "Die Stabilität der Türkei ist für ganz Europa eine gute Nachricht", hieß es in seinem Glückwunschschreiben. Europa stünde "vor zahllosen schweren sicherheitspolitischen Herausforderungen, zu deren Bewältigung eine berechenbare und effiziente Zusammenarbeit mit der Türkei" unumgänglich sei. Aus Österreich kamen keine Glückwünsche. Während Außenministerin Karin Kneissl lediglich die österreichische Ablehnung von EU-Verhandlungen mit der Türkei bekräftigte, sprach ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas, von einem "weiteren Schritt weg von der EU". (ab, mhe, 26.6.2018)