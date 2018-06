"World Asteroid Day": Wie ist es um Ihr Asteroidenwissen bestellt?

Was ist ein Trojaner, welcher Asteroid wurde als Erster entdeckt und wo befindet sich eigentlich der Asteroidengürtel? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

2015 wurde erstmals der "World Asteroid Day" ins Leben gerufen, er soll der Information über Asteroiden, deren Risiken und mögliche Abwehrmaßnahmen dienen. Das kann nur eine gute Idee sein, wenn man bedenkt, dass der Aktionstag am Jahrestag des sogenannten "Tunguska-Ereignisses" stattfindet: 1908 wurden in der sibirischen Region Krasnojarsk in der Nähe des Flusses Steinige Tunguska vermutlich nach einem Asteroideneinschlag in einem Umkreis von 2000 Quadratkilometern rund 60 Millionen Bäume umgeknickt. Die Erschütterungen der Erdrinde wurden in allen seismografischen Stationen Europas und Nordamerikas registriert. Und auch die Dinosaurier hätten wohl die eine oder andere Geschichte über das Asteroidenrisiko zu erzählen.

Doch wie gut kennen Sie sich eigentlich mit Asteroiden aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Was fasziniert Sie an diesen Himmelskörpern? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (aan, 30.6.2018)