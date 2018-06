Neue Airpods und High-End-Kopfhörer: Apple setzt voll auf Audio

Der IT-Konzern verbreitert sein Angebot, um sich nicht mehr so stark von iPhone-Verkäufen abhängig zu sein

Geht's dem iPhone gut, geht’s Apple gut: Im vergangenen Jahrzehnt war eine immer stärkere Abhängigkeit Apples von den Verkäufen seines beliebtesten Produkts zu beobachten. Die Mac-Sparte wirkt im Vergleich zu Smartphones mickrig, auch iPads spielen keine Rolle. Deshalb will Apple mit aller Kraft neue Geschäftsfelder erschließen. Nach Smartwatches (Apple Watch) und Services (Apple Music) steht nun der Bereich Audio auf dem Programm.

Kopfhörer und Lautsprecher

So plant Apple für das kommende Jahr drei neue Produkte. Dabei handelt es sich um neue, verbesserte Airpods, also drahtlose Kopfhörer; größere Studio-Kopfhörer mit hoher Soundqualität und eine zweite Version des smarten Lautsprechers Homepod. Die Produktion der beiden letztgenannten Modelle hat noch nicht begonnen. Apple will die neuen Airpods möglicherweise mit biometrischen Features wie einem Pulsmesser versehen.

Musik und Audio

Apple konnte bereits Anfang der 2000er-Jahre im Musikbereich punkten. Damals erschloss der Konzern mit iPods und iTunes neue Geschäftsfelder. Er verpasste jedoch den Aufstieg von Streaming-Diensten wie Spotify oder Netflix im Videobereich. (red, 25.6.2018)