TV-Tipps am Dienstag, 26. Juni

Konkret: Brennendes Smartphone Eine Konsumentin ist verärgert: Der Akku ihres Smartphones hat zu brennen begonnen, ist auf den Boden gefallen und habe dort Teppich und Parkett verbrannt – für den Schaden von fast 2000 Euro musste sie selbst aufkommen. Die Konsumentenschutz-Redaktion durchleuchtet den Fall. Bis 18.51, ORF 2

Kontext: Der unterschätzte Klimawandel Von Jetstreams, versinkenden Städten und Todeszonen im Meer – Klimamodelle haben einige wichtige Aspekte des Klimawandels bisher unterschätzt, findet der weltweit renommierte Klimaforscher Stefan Rahmstorf. Da 50 Jahre auf die Klimawissenschaften nicht angemessen reagiert wurde, sei nun ein sehr schneller Ausstieg aus den fossilen Energien notwendig. Doch bei der Bundesregierung sei dazu der politische Wille nicht erkennbar. Bis 20.00, Okto

Re: Der Wanderimker – Bienen für die Bauern Das Insektensterben wird zum immer größer werdenden Problem – um diesem entgegenzuwirken, fährt ein Imker im Odenwald von Bauer zu Bauer und schickt seine Bienen auf deren Raps- und Obstblüte. Im Gegenzug sollen die Bauern jedoch auf Pestizide verzichten. Bis 20.15, Arte

foto: hr/daye di simoni Wanderimker Jürgen Parg aus Otzberg glaubt an seine Mission. Immer mehr Bauern folgen ihm. Denn das Insektensterben lässt sich so vielleicht aufhalten.

Kultur Heute Cesár Sampson hat beim Song Contest in Lissabon für Österreich den dritten Platz erreicht. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr spricht mit ihm über seinen größten Erfolg sowie darüber, wie er mit diversen Anfeindungen umgeht und wie ihn die Arbeit mit behinderten Menschen geprägt hat. Bis 20.15, ORF 3

Report Die Polizei plant in Spielfeld eine Großübung, bei der ein Flüchtlingsansturm simuliert wird. Eine politisch-taktische Inszenierung? Innenminister Herbert Kickl nimmt dazu im Studio Stellung. Außerdem präsentiert Susanne Schnabl noch folgende Themen: 1) Causa BVT – Geheimdienst in Krise? 2) Beate Meinl-Reisinger (Neos) – die pinke Frontfrau. 3) Umstrittene Deutschklassen. Bis 22.00, ORF 2

Die Penicillin-Story Vor 90 Jahren, im Sommer 1928, entdeckte der schottische Arzt Alexander Fleming durch Zufall das Penicillin und revolutionierte damit die Behandlung von damals tödlichen Erkrankungen wie Wundbrand, Typhus oder Tuberkulose. Antibiotika haben seitdem unsere Gesellschaft verändert. Vor allem hat das angebliche Wundermittel uns aber in eine neue Todesspirale geführt. Bis 22.40, Arte

foto: dmfilm Alexander Fleming mit der ersten Ampulle Penizillin.

Todesfalle Highlands (A Lonely Place to Die, GB 2011, Julian Gilbey) Während einer Klettertour in den schottischen Highlands stoßen fünf Bergsteiger auf eine unterirdische Holzkiste, in der ein kleines Mädchen gefangen gehalten wird. Nachdem sie die Kleine befreit haben, hetzen ihnen die Kidnapper des Mädchens hinterher. Spannender Survivalthriller mit atemberaubender Kulisse. Bis 23.59, 3sat

Kreuz und quer: Zu Hilfe – Warum helfen schwierig ist In allen großen Religionen ist die Nächstenliebe verankert, dennoch scheint Helfen schwierig zu sein, denn in Europa nimmt die Solidaritätsbereitschaft derzeit ab. Wie aber hilft man richtig, und woran erkennt man wahre Hilfe? Bis 23.20, ORF 2

Wie man leben soll (Ö/DK 2011, David Schalko) Charlie (Axel Ranisch) ist Kunststudent, aber nur weil er sich für die Frauen dort interessiert – diese sich aber kaum für ihn. Teils zu überzeichnete Komödie, aber mit vielen bekannten Gesichtern. Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Glavinic. Bis 1.30, ORF 1