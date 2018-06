Deutscher Teenie Mike Singer bringt Politsong in die Hitparaden

Mit "Bella Ciao" versucht der 18-Jährige die politischen Verhältnisse auch in der Teeniedisco zum Tanzen zu bringen

Wien – Der mit seinen 18 Jahren für die Zielgruppe gerade enorm attraktive deutsche Justin Bieber nennt sich Mike Singer. Er beruft sich in seinem Schaffen nicht nur gern auf sein um sechs Jahre älteres Vorbild aus Kanada. Auch bezüglich der Tattoos und Frisuren passen zwischen Ontario und Offenbach nur wenige Blatt Papier.

Gewöhnlich singt Mike Singer auf seinen bisherigen deutschen Nummer-eins-Alben Karma und Deja vu in seiner Muttersprache, etwa auch 2017 im Lied Jung und frei (The LEGO Ninjago Movie Version). Nun versucht der junge Mann, in englischer Sprache auch den internationalen Markt für sich zu erobern.

mike singer

Das geschieht mit einem Klassiker des politischen Liedes und Widerstandskampfs. Vielleicht beruht alles auf einem Missverständnis – und Mike Singer schreibt Partisanen mit Ypsilon. Jedenfalls arbeitet er mit der vergangenes Wochenende veröffentlichten Variation von Bella Ciao daran, die politischen Verhältnisse auch in der Teeniedisco zum Tanzen zu bringen. Kapitalismuskritik als Räuberpistole.

Ursprünglich beklagt der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Emilia-Romagna bekanntgewordene Song die harten Arbeitsbedingungen von Reispflückerinnen, die einem Chef "mit Stock in der Hand" ausgeliefert sind. Später wurde es von italienischen Partisanen als Kampflied gegen den Faschismus umgedeutet. Es gilt bis heute als zentraler Song linker Arbeiterbewegungen: "Dies ist die Blume des Partisanen, der für die Freiheit starb ..."

Zahlreiche Neudeutungen

Nachdem die bei den Jungen enorm populäre, weil fetzige spanische Netflix-Bankräuberserie Haus des Geldes 2018 die Melodie von Bella Ciao zum Titelmotiv machte, finden sich seither zahlreiche internationale Neudeutungen des Lieds.

Singer gibt sich zwischen dem üblichen Liebesgestammel zu Latino-Rhythmen durchaus kritisch: "For you amore means only money." Und: "Let’s take all they’ve got, bella ciao!" Allerdings bleibt die Sache ein wenig gar unentschlossen im Quäkradioformat hängen. Der größere Coup gelang wohl Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Das Weihnachtslied O Tannenbaum wurde damals zu The Red Flag, der Hymne der Labour Party, umgeschrieben: "The people’s flag is deepest red / It shrouded oft our martyred dead ..." (Christian Schachinger, 25.6.2018)