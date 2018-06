Voodoo Jürgens im Interview über Erfolg, neue Lieder und das Verlorengehen auf der Donauinsel

der standard Fast hätten seine Eltern den kleinen Voodoo Jürgens am Donauinselfest verloren.

Der in Tulln geborene und in Wien lebende Liedermacher Voodoo Jürgens bespielte am Samstagabend die FM4-Bühne des Donauinselfests, unterstützt von einigen seiner "Haberer", zu denen Der Nino aus Wien, Ernst Molden und Katharina Trenk (Sex Jams) zählen. Vor dem Konzert hat Voodoo Jürgens den STANDARD zum Interview getroffen. (Michael Luger, 25.6.2018)