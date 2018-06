Engpass in Russland: Egger liefert 420.000 Liter Bier

Die Fußballfans trinken bei der WM den Lokalen das Bier aus. Die niederösterreichische Brauerei eilt zur Rettung

"König Fußball" – mit diesem Titel schmückt sich der wohl beliebteste Sport der Welt. Das weltweite Interesse an der aktuell in Russland stattfindenden Weltmeisterschaft unterstreicht das. Und üblicherweise wird am "Königshof" Bier kredenzt. Die innige Beziehung von Bier und Fußball ist auch den vehementesten Fußballverweigerern bekannt.

Doch dann die Hiobsbotschaft, sowohl für Fans als auch Gastronom: "Bier ist ausverkauft." Die Kneipenbesitzer in Moskau haben ganz offensichtlich nicht mit dem immensen Bierdurst der ausländischen Fans gerechnet. In den ersten Tagen der Endrunde vermeldeten die Kellner zahlreicher Bars und Restaurants immer wieder: "Bier ist ausverkauft." Das berichtet die Nachrichtenagentur SID.

Egger frohlockt

Einen besseren Zeitpunkt für den Eintritt in den russischen Markt hätte es für die niederösterreichische Brauerei Egger nicht geben können. Am Montag brachen 20 Lkw-Züge, gefüllt mit Egger Bier, gen Osten auf. "Wir liefern 840.000 Dosen oder umgerechnet 420.000 Liter Bier nach Russland", sagt Bernhard Prosser, Geschäftsführer für Verkauf und Marketing bei Egger Getränke. Das sei allerdings erst der Start, künftig werde man noch sehr viel mehr Bier nach Russland liefern. Außerdem werde die Ware rechtzeitig im Verkauf ankommen, um den Bierdurst der Fußballfans zu stillen.

In der Hauptsaison verlassen pro Tag bis zu 100 Lkw-Züge die Bierproduktion in Unterradlberg – rund 40 Prozent gehen in den Export. Neben den österreichischen Nachbarländern zeigt Egger vor allem Interesse an exotischen Destinationen. So wurden 2017 die Listungen von Egger Radler in Südkorea auf 10.000 Supermärkte erweitert. Auch die ersten Container in den Libanon und die Dominikanische Republik wurden bereits verschifft. Insgesamt liefert das Unternehmen in 27 Länder weltweit. (and, 25.6.2018)