Kroatische Aufstellung als Rätsel für Island

Bereits im Achtelfinale stehende Kroaten dürften rotieren – Island-Trainer Hallgrimsson warnt: "Frische Spieler sind gefährlich"

Liveticker: Nigeria vs. Argentinien, Kroatien vs. Island, Di., 20 Uhr

Rostow am Don – Vor dem Duell Kroatien gegen Island beschäftigt Beobachter, Fans und Isländer eine Frage ganz besonders: Wird Kroatiens Trainer Zlatko Dalic am Dienstag (20.00 Uhr) seine fünf mit Gelb belasteten Spieler wie angekündigt schonen? Kroatische Medien warnen vor zu großer Rotation, trotz bereits sicherer Auchtelfinal-Qualifikation. Die Ungewissheit stellt auch Islands Gegneranalyse auf die Probe.

Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ante Rebic, Sime Vrsaljko und Vedran Corluka sind allesamt kroatische Nationalspieler. Sie haben noch etwas gemeinsam: Bei den klaren Siegen ihrer Mannschaft gegen Nigeria (2:0) und Argentinien (3:0) kassierte jeder eine Gelbe Karte. Folgt gegen Island eine zweite, wären sie im Achtelfinale – wo möglicherweise Mitfavorit Frankreich wartet – gesperrt.

Vorteil und Nachtel

Kroatiens Teamchef hatte nach dem frenetisch gefeierten Erfolg gegen Argentinien daher die große Rotation angekündigt. Wenn Rakitic, ein Mittelfeldstratege vom FC Barcelona, oder der ständige Gefahrenherd Mandzukic fehlen, freut das im Normalfall jeden Gegner. In dieser ganz speziellen Situation bei dieser WM könnte das aber anders sein, wie Islands Tormann Hannes Thor Halldorsson befürchtet: "Das ist vielleicht auch ein Nachteil für uns. Wir kennen sie eigentlich gut – aber jetzt wissen wir nicht, wer spielen wird. Und wer auch immer für die spielen darf, ist ein Weltklassespieler."

Auch sein Trainer Heimir Hallgrimsson befürchtet Schlimmes. "Frische Spieler, die zeigen wollen, was sie können bei einer WM, das ist immer gefährlich." Die Fußballer vom kleinen Land im Nordatlantik stehen nach dem für sie schönen 1:1 gegen Argentinien und dem weniger schönen 0:2 gegen Nigeria unter Druck. Selbst wenn sie die Sensation schaffen sollten und gewinnen, sind sie noch immer abhängig vom direkten Duell der beiden anderen Teams, um doch noch die K.o.-Phase zu erreichen. Zwischenfazit: Es wird schwer.

Denn wie stark die kroatische Mannschaft ist, zeigt der Ersatz: Für den gesperrten Marcelo Brozovic spielt wohl Mateo Kovacic, ein Champions-League-Sieger, der vergangene Saison 36 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert hat. Frankfurt-Stürmer Rebic, eine der positiven Überraschungen dieser WM, ist vorbelastet und angeschlagen. Für ihn oder Mandzukic dürfte Andrej Kramaric angreifen. Dessen Saison beim deutschen Erstligisten Hoffenheim in Zahlen: 13 Tore, acht Vorlagen.

Man kennt sich

Islands Analyse-Team muss wohl keine Extraschichten schieben. "Wir kennen alle Gefahren des kroatischen Teams", sagte Hallgrimsson. Sein Trainerstab kann auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. In der jüngeren Vergangenheit hat sich Island gleich viermal mit Kroatien duelliert. Die Bilanz: Ein Sieg, ein Remis, zwei Niederlagen. "Wir sind wie ein Ehepaar", hatte der Trainer in der Vorwoche gesagt, "wir versuchen, uns scheiden zu lassen, treffen aber immer wieder aufeinander." Egal, wer in Rostow am Don aufläuft, Hallgrimsson erwartet einen willens- und kampfstarken Gegner. Es könnte eine Selbstbeschreibung sein.

Die Chancen, dass Salzburg-Legionär Duje Caleta-Car zu seinem WM-Debüt für Kroatien kommt, scheinen übrigens gering: Ausgerechnet die zwei Innenverteidiger Dejan Lovren und Domagoj Vida holten sich bisher keine Gelbe ab. (APA, red, 25.6. 2018)

Mögliche Aufstellungen, Gruppe D, 3. Runde:

Island – Kroatien (Rostow am Don, Rostow-Arena, 20.00 Uhr/live oe24-TV, SR Mateu/ESP)

Island: 1 Halldorsson – 2 Saevarsson, 14 Arnason, 6 R. Sigurdsson, 18 Magnusson – 17 Gunnarsson, 20 Hallfredsson – 7 J. Gudmundsson, 10 G. Sigurdsson, 8 Bjarnason – 11 Finnbogason

Ersatz: 12 Schram, 13 Runarsson – 15 Eyjolfsson, 3 Fridjonsson, 5 Ingason, 4 A. Gudmundsson, 16 O. Skulason, 19 Gislason, 23 A. Skulason, 9 Sigurdarson, 21 Traustason, 22 Bödvarsson

Teamchef: Heimir Hallgrimsson

Kroatien: 23 Subasic – 13 Jedvaj, 6 Lovren, 21 Vida, 3 Strinic – 8 Kovacic, 19 Badelj – 9 Kramaric, 10 Modric, 4 Perisic – 20 Pjaca

Ersatz: 1 Livakovic, 12 Kalinic – 2 Vrsaljko, 5 Corluka, 15 Caleta-Car, 22 Pivaric, 7 Rakitic, 14 Bradaric, 18 Rebic, 17 Mandzukic

Es fehlen: 11 Brozovic (gesperrt), 16 Kalinic (nicht mehr im Kader)

Teamchef: Zlatko Dalic