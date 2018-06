Ronaldo bittet iranische Fans um Nachtruhe

Vuvuzelas und einer Trommel störten den Fußballgott. Die etwa 50 Fans auf der Straße jubelten – und machten weiter

Iranische Fans haben vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Portugal das Team um Cristiano Ronaldo um die Nachtruhe gebracht. Ronaldo bat die singenden und trötenden Anhänger vor dem Mercure-Hotel in Saransk höchstpersönlich um Nachtruhe, indem er am Fenster erschien und andeutete, er wolle gerne schlafen. Die etwa 50 Fans auf der Straße jubelten – und machten weiter.

Die Iran-Fans waren gegen 23 Uhr mit Vuvuzelas und einer Trommel vor dem Vier-Sterne-Hotel erschienen. Wenig später tauchte Ronaldo am Fenster auf legte seinen Kopf auf die flachen Hände, um zu zeigen, dass er schlafen wolle.

Die Szene erinnerte an das Champions-League-Achtelfinale im März, als Fans von Paris St. Germain am Vorabend des Rückspiels in Paris vor dem Hotel von Real Madrid gefeiert hatten. Am nächsten Tag gewann Real 2:1, Ronaldo köpfelte das 1:0, Paris schied aus.

Portugal reicht am Montagabend (20 Uhr, live ORF 1) ein Remis zum Einzug ins Achtelfinale, der Iran braucht einen Sieg. (sid, 25.6.2018)