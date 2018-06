Edge für Android: Microsoft versucht mit Adblocker zu punkten

Neue Version in Kooperation mit Adblock Plus entstanden – Verbreitung des Microsoft-Browsers bisher vergleichsweise gering

Die Zeiten, in denen Microsoft den Browsermarkt dominierte, mögen lange vorbei sein, das hält das Unternehmen aber nicht davon ab, eifrig weiter an entsprechenden Programmen zu arbeiten. So gibt es mittlerweile eine eigene Version von Microsoft Edge für Android, und eben diese will nun mit einem neuen Feature punkten.



Werbung

Die Android-Version von Edge wird künftig Werbung blockieren, berichtet The Verge. Über das Wochenende seit der Adblocker bei den Nutzern der Betaversion des Browsers aktiviert worden, der Plan sei aber in den kommenden Wochen diese Funktion allen Usern anzubieten. Für die technische Umsetzung ist man eine Partnerschaft mit Adblock Plus eingegangen.

Microsoft ist natürlich nicht der erste Hersteller, der diesen Ansatz wählt, so gibt es schon bisher einige Browser mit integriertem Adblocker in Googles Play Store. Google selbst hat vor einigen Monaten einen minimalen Adblocker in Chrome integriert, der aber nur wenige, besonders extreme, Formen von Werbung blockiert. Etwas offensiver geht Mozilla beim Firefox vor, wo deutlich mehr blockiert wird – dies allerdings derzeit nur im "Private Browsing"-Modus.

Status

Bleibt abzuwarten, ob der Adblocker dem Microsoft-Browser den erhofften Schwung verpasst. Bisher kommt Edge nicht über 5 Millionen Installs im Play store hinaus, hier gibt es zum Platzhirsch Chrome noch viele andere Alternativen, die deutlich erfolgreicher sind. (apo, 25.6.2018)