EU-Parlamentspräsident will im Mittelmeer tätigen NGOs Schranken setzen

Tajani: "Europa muss Hilfsorganisationen kontrollieren"

Rom – EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani will den im Mittelmeer tätigen NGOs Schranken setzen. Nur Organisationen mit europäischer Genehmigung zur Seerettung sollten im Mittelmeer zum Einsatz kommen können. Sie sollten Personal der italienischen Marine, der Küstenwache oder der EU-Grenzschutzbehörde Frontex an Bord haben, sagte Tajani am Montag der Tageszeitung "Il Messaggero".

"Es kann nicht sein, dass die NGOs machen, was sie wollen, Migranten an Bord nehmen und den illegalen Menschenhandel fördern. Sie müssen Genehmigungen erhalten oder gestoppt werden. Europa muss sie kontrollieren", so Tajani.

EU dürfe sich nicht abschotten

Der EU-Parlamentspräsident warnte vor Streit unter Mitgliedsstaaten in Sachen Migration und vor ständigen Wahlkampftönen. "Auch die 'populistischen' Regierungen müssen letztendlich eine Lösung finden. Italien darf sich nicht isolieren. Italien verteidigt sich nicht mit verbaler Gewalt, sondern mit seiner Kraft am Verhandlungstisch", sagte der Italiener. Übertriebene Aggressivität könne für Italien kontraproduktiv sein.

Europa sei mit einem gewaltigen Migrationsdruck konfrontiert, doch die EU dürfe sich nicht abschotten. "Wenn wir die Binnengrenzen wie den Brenner schließen, wird das für die Wirtschaft eine Katastrophe sein. Italienische Unternehmen leben vom Export, Millionen von Arbeitsplätzen wären gefährdet", so Tajani. (APA, 25.6.2018)