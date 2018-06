Kane lässt England vom Titel träumen: "Sie können es schaffen"

Harry Kane trifft nach Belieben, ganz England träumt vom ganz großen Wurf.

Nischni Nowgorod – "Junge Löwen", "Prinz Harry", "historischer Sieg": Nach einer Gala für die Geschichtsbücher gegen Panama liegen die englischen Medien ihren Three Lions und Harry Kane zu Füßen. Das Mutterland des Fußballs träumt vom ersten WM-Titel seit 52 Jahren – und wer, wenn nicht Kapitän Harry Kane, sollte die Three Lions zum ganz großen Wurf führen?

"Sie können es schaffen, davon bin ich fest überzeugt. Sie können den ganzen Weg bis zum Titel gehen", sagte Ex-Nationalspieler Frank Lampard der BBC: "Wieso sollten sie jetzt vom Viertelfinale sprechen? Die Ziele müssen höher sein! Da ist so viel Qualität im Team, sie spielen beeindruckend!"

Das gilt vor allem für Kane, der nun fünf Tore in zwei WM-Spielen auf dem Konto hat. Der 24-Jährige schnürte beim 6:1 (5:0) gegen die überforderten Mittelamerikaner einen Dreierpack – als erst dritter Engländer in der langen WM-Historie. Zuvor war das nur Geoff Hurst and Gary Lineker gelungen.

Das Team unterschrieb auf dem Ball

Logisch, dass sich Kane den Spielball schnappte und ihn bis in die Nacht fest umklammerte. Beim Flug von Nischni Nowgorod zurück ins Teamcamp bei St. Petersburg, beim Abendessen und auch beim anschließenden Spaziergang war er Kanes ständiger Begleiter. Natürlich hatte der Stürmerstar das gesamte Team auf dem Ball unterschreiben lassen. Denn drei Tore in einem WM-Spiel sind auch für Kane nicht gewöhnlich.

"Ein besonderes Gefühl! Ich liebe diese Jungs", sagte Kane – und ganz England liebt den Kapitän der Three Lions. Jetzt liegt es an ihm, das Team am Donnerstag (20.00 Uhr) gegen Belgien zum Gruppensieg führen. "It's coming home: England darf dank Kane träumen", stellte der Mirror ganz sachlich fest.

"Das wird eine ganz harte Nuss"

Kane selbst sprach mit Blick auf das Belgienspiel von einem "besonderen Match. Die Fans können sich freuen", sagte er: "Wir kennen viele Spieler aus der Liga, es gibt wenig Geheimnisse. Das wird eine ganz harte Nuss und eine echte Prüfung."

Und es wird das erste Spiel, das tatsächlich zeigt, wie weit dieses englische Team bereits ist. Nach dem schwierigen 2:1 zum Auftakt gegen Tunesien, als Kane in der Nachspielzeit entscheidend zuschlug, lieferte das Spiel gegen das hoffnungslos unterlegene Panama kaum Aufschlüsse.

"Ich hoffe, dass wir so weitermachen können. Natürlich bin ich froh, dass es bei mir so gut läuft – aber ich habe auch tolle Mitspieler, die es mir leicht machen", sagte Kane. Er weiß, dass viele schwierige Aufgaben auf die Engländer warten. "Wir wollen das Momentum nun ins Belgienspiel und dann in die K.o.-Phase mitnehmen."

Belgien und England sind nach zwei Siegen bereits für das Achtelfinale qualifiziert, sie streiten im direkten Duell um den Gruppensieg und damit um die ideale Ausgangslage für das Achtelfinale. Dabei wird es aus englischer Sicht wieder einmal auf Kane ankommen. "Ich würde ihn gegen keinen Stürmer der Welt eintauschen", sagte Teammanager Gareth Southgate: "Er ist in Top-Form." (sid, 25.6.2018)