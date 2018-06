Rezept: Kirschen-Mandel-Friands

Diese kleinen Mandelgebäcke sind vor allem in Neuseeland und Australien sehr beliebt.

Noch schnell, bevor die Kirschen-Saison für heuer endgültig vorbei ist, gibt es in der EssBar kleine Mandelküchlein. Die gute Nachricht: sie können auch mit anderem Obst, wie Himbeeren oder Pfirsichstückchen gebacken werden. Im Original sind die Friands oval, da ich diese Formen nicht in meinem Backblech-Fundus habe, wurden sie im Muffinblech gebacken.

Inspiriert wurde ich durch "Backen aus dem Obstgarten", einem Backbuch das kürzlich im Verlag Thorbecke erschien. Die Autorin bereitet die Friands mit Himbeeren zu, Pistazien ergänzen die geriebenen Mandeln im Teig. Bei meinen Küchlein mit den Kirschen passen aber Mandeln pur besser. Das Besondere an diesem Rührteig ist, dass ausschließlich Eiklar verarbeitet wird. Das Rezept ist also eine gute Verwertungsmöglichkeit für übrig gebliebenes Eiweiß. Ich sammle diese und friere sie, in Schraubgläser gefüllt, ein. Hilfreich dabei ist, auf dem Glas die Stückzahl der Eiklar zu vermerken. Für dieses Rezept werden fünf Eiklar verwendet.

Für 12 Friands benötigt man 150 g fein gemahlene Mandeln, 90 g Mehl, 1 TL Backpulver, 120 g zimmerwarme Butter, 150 g extrafeinen Zucker (Backzucker), 5 Eiklar, 1 TL Vanille-Extrakt, 30 Stück Kirschen, Butter zum Einfetten der Formen, Staubzucker und Mandelblättchen zum Bestreuen