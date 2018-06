Bewaffneter in Bregenzer Wohnung verschanzt: Frau tot gefunden

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei versucht, den Mann zum Aufgeben zu bewegen

Bregenz – In Bregenz hat sich am Montagvormittag ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung verschanzt. Die zunächst von der Polizei als verletzt genannte Person ist tot. Der bewaffnete Mann befindet sich laut Polizei in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß.

Eine Einsatzgruppe versucht, den Mann zum Aufgeben zu bewegen. Das Haus wurde geräumt. Bei der toten Person handle es sich um eine Frau. Sie wurde im Stiegenhaus gefunden. Insgesamt sind 100 Polizisten im Einsatz.

Gegen 10.20 Uhr hatte eine Zeugin Schüsse im Bereich der Straße An der Heufurt gehört und der Polizei gemeldet. Kurz darauf waren bereits 20 Polizeistreifen sowie die Cobra an Ort und Stelle. Das Gebiet Laimgrubengasse und Strabornstraße wurde großräumig gesperrt. (jub, APA, 25.6.2018)