Nadal wieder Nummer eins, Thiem Siebenter

Oliver Marach Zweiter in der Doppel-Weltrangliste – Beste Österreicherin ist Barbara Haas auf Platz 215

Wien – Das Wechselspiel an der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Herren hat am Montag wieder Rafael Nadal auf Rang eins gebracht. Vor einer Woche hatte der Spanier die Führung an Roger Federer verloren, den Schweizer trennen nun 50 Punkte von Nadal. Der Kroate Marin Cilic rückte durch seinen Queen's-Titel auf Platz fünf vor, Dominic Thiem ist weiter Siebenter. Die Top Ten der Damen blieben unverändert. (APA; 25.6.2018)

Die Tennis-Weltranglisten vom 25. Juni:

HERREN:

1. ( 2) Rafael Nadal (ESP) 8.770 Punkte

2. ( 1) Roger Federer (SUI) 8.720

3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 5.755

4. ( 4) Juan Martin Del Potro (ARG) 5.080

5. ( 6) Marin Cilic (CRO) 5.060

6. ( 5) Grigor Dimitrov (BUL) 4.780

7. ( 7) Dominic Thiem (AUT) 3.835

8. ( 8) Kevin Anderson (RSA) 3.635

9. ( 9) David Goffin (BEL) 3.110

10. ( 10) John Isner (USA) 3.070

Weiter:

106. (108) Gerald Melzer (AUT) 527

143. (145) Sebastian Ofner (AUT) 390

172. (177) Dennis Novak (AUT) 338

Race to London: 1. (1) Nadal 5.040 – 2. (3) Federer 3.660 – 3. (2) Zverev 3.495 – 4. (4) Del Potro 3.020 – 5. (5) Thiem 2.985 – 6. (6) Cilic 2.870

Doppel: 1. (1) Mate Pavic (CRO) 8.240 – 2. (2) Oliver Marach (AUT) 8.190 – 3. (3) Lukasz Kubot (POL) 6.980 – 4. (4) Marcelo Melo (BRA) 6.980 – 5. (7) John Peers (AUS) 6.795 – 6. (8.) Henri Kontinen (FIN) 6.750. Weiter: 19. (20.) Alexander Peya 3.820 – 39. (45) Philipp Oswald 1.780

Race: 1. (1) Marach/Pavic 5.750 – 2. (2) Bryan/Bryan 4.355 – 3. (3) Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 3.655 – 4. (4) Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) 3.040 – 5. (5) Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT) 3.020

DAMEN:

1. ( 1) Simona Halep (ROU) 7.970

2. ( 2) Caroline Wozniacki (DEN) 6.745

3. ( 3) Garbine Muguruza (ESP) 6.550

4. ( 4) Sloane Stephens (USA) 5.463

5. ( 5) Jelina Switolina (UKR) 5.250

6. ( 6) Caroline Garcia (FRA) 4.960

7. ( 7) Karolina Pliskova (CZE) 4.685

8. ( 8) Petra Kvitova (CZE) 4.610

9. ( 9) Venus Williams (USA) 3.971

10. ( 10) Madison Keys (USA) 3.536

Weiter:

215. (214) Barbara Haas (AUT) 252

218. (216) Julia Grabher (AUT) 246