Studie: Kein Abschied von fossiler Energie ohne Verbrauchsreduktion

Der WWF sieht das größte Einsparpotenzial in Mobilität und Gebäudedämmung. Der Ausbau erneuerbarer Energien soll naturverträglichen Kriterien folgen

Wien – Der aus Klimaschutzgründen notwendige Verzicht auf fossile Energieträger wie Öl, Gas und Kohle wird nur gelingen, wenn gleichzeitig der Energieverbrauch radikal eingeschränkt wird: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des World Wide Fund for Nature (WWF), auf deren Basis die Umweltorganisation einen "Aktionsplan für eine naturverträgliche Energiewende" erarbeitet hat.

"Wir können in Österreich im optimalen Fall die Hälfte des derzeitigen Gesamtenergieverbrauchs, also inklusive des Wärmemarkts und der Mobilität, decken", sagt WWF-Klimaexperte Karl Schellmann dem STANDARD. "Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wir senken den Energieverbrauch bis 2050 um die Hälfte, oder wir importieren erneuerbare Energie aus dem Ausland. Nur – das sehe ich nicht. Die erneuerbare Energie, die außerhalb Österreichs produziert wird, die wird auch dort benötigt."

Zwei Drittel der Energie aus dem Ausland

Also bleibe als einzige realistische Möglichkeit, den Energieverbrauch drastisch zu senken. "Derzeit kommen rund zwei Drittel der in Österreich benötigten Energie aus dem Ausland, ohne dass wir uns groß Gedanken machen, in welcher Form", sagt Schellmann. Sparsamer mit Energie umgehen sei also auch eine Form von Emanzipation, ein Beitrag dazu, Abhängigkeiten zu verringern.

Das größte Potenzial schlummere im Bereich Mobilität. Mehr als 50 Prozent an Energie könnten laut Schellmann durch eine mit Nachdruck betriebene Verlagerung des Personen- und Güterverkehrs auf öffentliche Verkehrsmittel (in der Stadt) und die Schiene (über Land) gegenüber dem Status quo eingespart werden. Mit einer Elektrifizierung des Straßenverkehrs ließen sich weitere wichtige Prozentpunkte einsparen. "Ein Elektroauto verbraucht zwar auch Strom, ist aber wesentlich effizienter unterwegs als ein Benziner oder Diesel", sagt Schellmann, der Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb mit "fahrenden Heizungen, die heruntergekühlt werden müssen", vergleicht. Abgerundet werden müsse das Programm durch einen "Masterplan Gebäudedämmung", weil auch dort sehr viel zu holen sei.

Regierung in der Pflicht

Von der Regierung fordert der WWF drei konkrete Maßnahmen, damit der in Österreich angestrebte nahezu vollständige Switch von fossilen auf erneuerbare Energien bis 2050 nicht zulasten von Naturräumen geht. So müssten konkrete Naturschutzkriterien für Förderungen erarbeitet und in ein künftiges umfassendes Energiegesetz integriert werden. Zweitens seien Vorkehrungen zu treffen, dass die vorhandenen Einsparmöglichkeiten bei Mobilität und Raumwärme auch ausgeschöpft werden. Drittens sei eine koordinierte strategische Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern in Bund, Ländern und Gemeinden nötig, um die Energiewende nachhaltig auf Schiene zu bringen.

Ausbaupotenzial bei Wasserkraft sieht der WWF im Gegensatz zur E-Wirtschaft kaum noch, bei Photovoltaik hingegen sehr wohl.

Energieverbrauchsreduktionsgesetz

Last but not least soll das Energieeffizienzgesetz, das 2015 in Kraft getreten ist, radikal reformiert – sprich: verschärft – werden. "Statt einem Energieeffizienzgesetz sollte man sich ein Energieverbrauchsreduktionsgesetz überlegen", sagte Schellmann. Denn effizienterer Einsatz von Energie heiße nicht unbedingt, dass unterm Strich weniger Energie eingesetzt werde. (Günther Strobl, 25.6.2018)