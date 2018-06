Umfrage: Rund die Hälfte der Österreicher würde für Job wegziehen

Weltweit liegt Österreich auf Platz elf der Arbeitsdestinationen

Ob Erasmus-Semester mit Nebenjob, Praktikum oder Arbeitsstelle im Ausland. Für einige Arbeitnehmer in Österreich sind Auslandserfahrungen selbstverständlich und gehören zum Karriereweg. Rund die Hälfte der Erwerbstätigen hierzulande sind bereit, eine Stelle im Ausland anzunehmen. Weltweit sind es 57 Prozent. Damit ist die Motivation, für den Job wegzuziehen, in den vergangenen vier Jahren (2014: 64 Prozent) gesunken, wie die aktuelle Umfrage "Decoding Global Talent" des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group, der Jobbörse Step Stone und der Recruitingplattform The Network zeigt. Insgesamt wurden dabei rund 370.000 Arbeitnehmer in 197 Ländern befragt, davon 3.800 in Österreich.

Die geringere Mobilitätsbereitschaft könne auch daran liegen, so die Studienautoren, dass Arbeit durch Remote Work mittlerweile so mobil geworden ist, dass es möglicherweise nicht mehr für nötig erachtet wird, für einen Job ins Ausland zu gehen – oder die Welt an sich weniger mobil wird . Am höchsten ist die Bereitschaft bei den unter 30-Jährigen (67 Prozent), Arbeitskräften mit digitaler Expertise (67 Prozent), und bei Männern sie höher als bei Frauen (61 Prozent gegenüber 53 Prozent). Und weniger als die Hälfte der Arbeitnehmer mit niedriger Ausbildung und solchen in handwerklichen Jobs sind bereit, für einen Job Österreich zu verlassen.

Die Zielländer der Österreicher

Der wichtigste Grund, ins Ausland zu gehen ist die Chance, neue persönliche und berufliche Erfahrungen zu sammeln. Den Österreichern ist wichtig, dass sie im Job ein gutes Verhältnis zu ihren Kollegen haben, interessante Jobinhalte, sowie Wertschätzung für ihre Arbeit erfahren und eine gute Work-Life-Balance. Die beiden letzteren Anforderungen sind den Österreichern wichtiger als Arbeitnehmern in anderen Ländern. Dafür sind den befragten Arbeitnehmern Bezahlung und Jobsicherheit weniger wichtig.

Jene, die für einen Job aus Österreich wegziehen würden, gehen am liebsten nach Deutschland, in die Schweiz, Großbritannien, die USA und Australien. Weltweit gehen die Arbeitnehmer am liebsten in die USA. Auf Platz zwei der beliebtesten Zielländer liegt Deutschland, gefolgt von Kanada und Australien. Ebenfalls unter den Top Ten finden sich Spanien, Großbritannien, die Schweiz, Frankreich, Italien und Japan. Auf Platz elf folgt Österreich.

Österreich beliebt in Süd- und Osteuropa

Für Arbeitskräfte aus süd- und osteuropäischen Staaten ist Österreich Wunschziel Nummer eins. Neben Arbeitskräften aus dem Medizin- und Rechtsbereich sowie dem Gesundheitswesen sehen Arbeitnehmer aus den Branchen Produktion, Verkauf und Logistik Österreich als möglichen Arbeitsort. Und besonders bei hochqualifizierten Arbeitskräften und Personen mit Doktoratsabschluss kann Österreich punkten, letztere ranken Österreich auf Platz acht.

Auch Wien gilt als beliebte Arbeitsdestination und wurde von den Befragten insgesamt auf Platz 13 der Welt gerankt. Frauen bewerten die Bundeshauptstadt mit Platz 11 etwas besser als Männer (Platz 14). Weltweit liegt London auf dem ersten Platz, gefolgt von New York und Berlin. Auch Barcelona, Amsterdam, Dubai und Los Angeles sowie Paris, Sydney und Tokio gehören zu den Top-Ten-Städten. (set, 25.6.2018)