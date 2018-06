Amtsinhaber Erdoğan proklamiert sich zum Wahlsieger in der Türkei

Bei der Präsidenten- und Parlamentswahl setzten sich Erdoğan und seine AKP durch. Es gab allerdings Berichte über Unregelmäßigkeiten und Gewalt

Weit im Osten, Richtung Kaukasus, läuft es wie geschmiert. Der eine stempelt die Stimmzettel bei Nummer drei, der Nächste faltet sie, ein anderer steckt sie in die Urne. Nummer drei ist Tayyip Erdoğan, er hat die dritte Position auf den Stimmzetteln für die Präsidentenwahl in der Türkei. Die war am Sonntag von zahlreichen Unregelmäßigkeiten und Verstößen geprägt. Die Provinzstadt Horasan im Osten des Landes, wo ein Bürgermeister der Erdoğan-Partei regiert, war nur ein Beispiel für offensicht lichen Wahlbetrug. Ein Wähler hatte dort mit dem Mobiltelefon die emsigen Helfer im Stimmlokal gefilmt.

Auch am Wahlabend läuft alles wie von selbst für Erdoğan, den 64-jährigen Amtsinhaber, und seine seit 16 Jahren regierende Partei. Wie die Zehntelsekunden beim Abfahrtslauf rasen die Prozentzahlen für den Staatspräsidenten in den Grafiken der Wahlstudios, bleiben mal bei 71 Prozent, ein anderes Mal bei 59,9 stehen. Erdoğan gewinnt überall auf der Landkarte der Türkei: links in Istanbul und rechts im Osten, in der Mitte, im konservativen Zentralanatolien, sowieso.

Opposition stagniert

Ein paar Ausreißer gibt es schon. Die Kurdenstädte gehen an den Präsidentenkandidaten der Kurdenpartei und große Städte an der Ägäis- und Mittelmeerküste wie Izmir oder Mugla eben an den Kandidaten der säkularen CHP. Aber das war nie anders.

Muharrem İnce hat gleichwohl ein wenig mehr als die üblichen 25 oder 27 Prozent für die CHP ergattert und kam auf etwa 30 Prozent. Selahattin Demirtaş wiederum schaffte um die 7,5 Prozent, etwas weniger als 2014, obwohl er im Gefängnis sitzt und seinen Wahlkampf über Twitter und Telefon führte. Die politische Opposition in der Türkei lebt trotz Ausnahmezustand, Massenverhaftungen und Beschränkung der Meinungsfreiheit. Erdoğan aber erhält um die 52 Prozent, so lässt die Auszählung der Stimmen am Sonntagabend erkennen. Er würde damit das Ergebnis der ersten direkten Präsidentenwahl vor vier Jahren halten – dieses Mal allerdings gegen fünf Kandidaten.

Mehrheit für "Volksallianz"

Auch bei den gleichzeitigen Parlamentswahlen setzte sich das Erdoğan-Lager klar durch. Das Bündnis von Erdoğans konservativ-islamischer AKP und der rechtsgerichteten MHP – die "Volksallianz" – soll deutlich über 50 Prozent gekommen sein. Die "Allianz der Republik", das Bündnis von CHP, der neuen rechten Guten Partei und der Islamistenpartei Saadet, dagegen auf rund 34 Prozent. Gleichzeitig schaffte aber die prokurdische Minderheitenpartei HDP erneut knapp den Sprung über die Zehnprozent-Hürde.

In dem neuen, auf 600 Abgeordnete vergrößerten Parlament könnte sie mit 64 Abgeordneten einziehen. Das Bündnis der anderen Oppositionsparteien käme auf 188 Sitze. Die "Volksallianz" des Präsidenten erhielte die absolute Mehrheit mit 348 Sitzen. Damit müsste Erdoğan auch nicht die Blockade seines nun in Kraft getretenen Präsidialregimes fürchten.

Das Innenministerium sprach gleichwohl von der ruhigsten Wahl in den zurückliegenden Jahren. Im kurdischen Südosten und selbst in Istanbul, gab es Fausthiebe gegen Oppositionspolitiker und deren Wähler, sowie Berichte über mit Stimmzetteln präparierte Urnen. Denn für Staatschef Erdoğan und seine Anhänger ging es um alles: um den Machterhalt, den Sieg im Rennen um das Präsidentenamt und die absolute Mehrheit im Parlament. Mit 87,6 Prozent war die Wahlbeteiligung sogar noch um zwei Punkte höher als 2015.

İnce gibt nicht auf

Gleich nach Schließung der Wahllokale am Nachmittag kam Muharrem İnce vor das Gebäude der Nationalen Wahlbehörde in Ankara. Der Oppositionskandidat rief alle Bürger im Land auf, nicht von den Schulen wegzugehen, wo die Wahllokale untergracht sind. Sie sollen bleiben, bis die Auszählung beendet sei. Gleichsam als Warnung an die Mitglieder der Wahlkomittees, gar nicht erst an Betrug zu denken. Auch noch spät am Abend weigern sich İnce und die CHP, das Ergebnis anzuerkennen. Viktor Orbán, der autoritär getrimmte ungarische Premier gratulierte dafür Erdoğan als erster europäischer Regierungschef. (Markus Bernath, 24.6.2018)