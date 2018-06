Ex-Finalist Berdych muss Wimbledon auslassen

32-jähriger Tscheche leidet unter hartnäckigen Rückenproblemen

Der ehemalige Finalist Tomas Berdych hat seine Teilnahme am Tennis-Grand-Slam in Wimbledon (ab 2. Juli) abgesagt. Der 32-jährige Tscheche leidet unter hartnäckigen Rückenproblemen. "Ich habe schon seit Monaten damit zu kämpfen, ich habe alles versucht", twitterte Berdych am Sonntag, "ich hätte so gerne dort gespielt, ich habe so wunderbare Erinnerungen an Wimbledon."

Auf dem "heiligen Rasen" hatte Berdych 2010 sein einziges Grand-Slam-Finale erreicht. Auf dem Weg ins Endspiel schaltete er im Viertelfinale überraschend den Schweizer Titelverteidiger Roger Federer aus, scheiterte später aber im Finale am Spanier Rafael Nadal. In den vergangenen zwei Jahren hatte er in Wimbledon jeweils das Halbfinale erreicht. (sid, 24.6.2018)