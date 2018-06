Regieren per Dekret und ohne viel Nachfragen

Der türkische Staatschef hat das Sagen, braucht für das neues System aber ein gefügiges Parlament

Der türkische Staat hat nach dieser Wahl eine Palastanlage mehr zur Verfügung: Premier Binali Yildirim und sein Amt im alten Regierungsviertel Çankaya in Ankara sind weg, der Wechsel von einem parlamentarischen zu einem präsidentiellen System ist mit der Wahl abgeschlossen. In der Türkei hat künftig nun auch offiziell allein der Präsident das Sagen. Die Verfassungsänderungen in Stichpunkten: