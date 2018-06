Russland vs. Uruguay: Duell der schon fix Qualifizierten

Russland und Uruguay streiten sich um Platz eins der Gruppe

Liveticker: Ägypten vs. Saudi Arabien, Uruguay vs. Russland, Mo 16 Uhr

Samara – Immer wenn Politiker sich ins Mannschaftsfoto drängeln, ist für die Bedrängten Vorsicht geboten. So drängelte zuletzt Russlands Vizepremier Witali Mutko und drängelte auf den Gruppensieg. Coach Stanislaw Tschertschessow weiß freilich um die Fährnisse. "Das wird in Sachen Qualität und Fähigkeiten ein anderes Spiel. Am Montag werden wir sehen, wie gut es geht."

Jausengegner, das wollte der Trainer dem Vizepremier ausrichten, ist Uruguay mit den Weltstars Luis Suárez und Edinson Cavani nicht. Im Gegenteil. Änderungen in der Startelf plant er nicht. "Es werden die auflaufen, die die beste Form haben."

Und natürlich wird das Uruguay nicht anders machen. Zwar ist man, wie der Gastgeber auch, schon weiter. Und die Frage der Platzierung ist angesichts der wahrscheinlichen Gegner Portugal oder Spanien sozusagen auch g’hupft wie g’sprungen.

Aber den beiden Fixaufsteigern geht es auch ums Mitnehmen von Motivation, sagt Uruguays Mittelfeldspieler Diego Laxalt: "Sowohl Spanien als auch Portugal haben einen sehr hohen Standard. Darum müssen wir an der nächsten Aufgabe wachsen. Es ist positiv für uns, jetzt ein Spiel auf diesem Niveau zu haben."

Das sagt wortgleich und -reich auch Tschertschessow. Und viel lieber, als sich mit den ewigen russischen Dopingg’schichten herumschlagen zu müssen, die seinen Vizepremier Witali Mutko einst den Job als OK-Chef der WM gekostet haben.

Unlängst ist via ARD bekannt geworden, dass bei einem im Vorfeld der WM schon aussortierten Spieler des Gastgebers eine Dopingprobe manipuliert und auf Anordnung des Sportministeriums vertuscht worden sein soll.

Bei der Pressekonferenz gab es entsprechende Fragen, die Tschertschessow recht rüde konterte: "Ist das eine Frage für das Spiel oder die Philosophie? Ich bin kein Doktor, ich bin Trainer." Manche Trainer haben aber auch eine Philosophie. Und Stani Tschertschessow ist durchaus einer von ihnen. (sid, wei, 24.6.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Russland am Montag:

Gruppe A, 3. Runde:

Uruguay – Russland (Samara, Samara-Arena, 16.00 MESZ/live ORF eins, SR Diedhiou/SEN)

Uruguay: 1 Muslera – 4 Varela, 2 Gimenez, 3 Godin, 22 Caceres – 5 Sanchez, 15 Vecino, 6 Bentancur, 7 Rodriguez – 9 Suarez, 21 Cavani

Ersatz: 12 Campana, 23 M. Silva – 13 G. Silva, 16 Pereira, 19 Coates, 8 Nandez, 10 De Arrascaeta, 14 Torreira, 17 Laxalt, 11 Stuani, 19 Gomez, 20 Urretaviscaya

Teamchef: Oscar Tabarez

Russland: 1 Akinfejew – 2 Fernandes, 3 Kutepow, 4 Ignaschewitsch, 18 Schirkow – 11 Sobnin, 8 Gasinski – 19 Samedow, 17 Golowin, 6 Tscheryschew – 22 Dsjuba

Ersatz: 12 Lunew, 20 Gabulow – 5 Semenow, 7 Kusjajew, 10 Smolow, 13 Kudriaschow, 14 Granat, 15 Al. Mirantschuk, 16 An. Mirantschuk, 21 Jerochin, 23 Smolnikow

Es fehlt: 9 Dsagojew (Oberschenkelverletzung)

Teamchef: Stanislaw Tschertschessow