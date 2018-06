Weniger Besucher auf dem Wiener Donauinselfest

Kalte Temperaturen, aber viel Wiener Schmäh – Täglich bis zu 1000 Beamte vor Ort, am Freitag und Samstag gab es je eine strafrechtliche Festnahme

Wien – Noch standen am Sonntagabend die Konzerte von Granada, Pizzera & Jaus oder Portugal. The Man an. Aber schon davor ließ sich sagen, dass sich der Ansturm beim 35. Wiener Donauinselfest im Vergleich zu den vergangenen Jahren in Grenzen hielt. Da wurden auch schon mehr als drei Millionen Besucher an drei Tagen gezählt.

Am Freitag und Samstag schafften es laut dem Veranstalter, der Wiener SPÖ, jeweils rund 800.000 Menschen auf die Insel. Auch am Sonntag wurde bei erneut kühlem Wetter zunächst kein Massenandrang registriert. Die Vorjahresmarke von insgesamt 2,8 Millionen Besuchern dürfte klar unterschritten werden. 2017 war es aber auch richtig heiß.

Highlights von Wanda und Voodoo Jürgens

Vor allem österreichische Künstler wussten zu begeistern. Die Formation Wanda, vor drei Jahren noch zu Gast auf der FM4-Bühne, rockte diesmal am Freitag als Headliner die große Festbühne mit Hits wie Bologna, Bussi Baby oder Columbo, gab aber etwa auch Ein letztes Wienerlied zum Besten.

Der Wiener Schmäh funktionierte Samstagnacht auch beim großartigen Voodoo Jürgens auf der FM4-Stage, der mit seiner Band Ansa Panier derartig viele Wiener Ausdrücke wunderbar verschludert in die Freiluftarena schleuderte, dass einem trotz der Temperaturen warm ums Herz werden konnte.

Politisch wurde es mit dem Song A Oarge Hackn. "Das ist mein Beitrag zum Zwölfstundentag, die WKO hat mich gefragt, ob ich da was schreib'", nahm Voodoo Jürgens auch die Steilvorlage der Wirtschaftskammer mit dem umstrittenen Werbevideo auf. Als Gäste kamen Der Nino aus Wien, Ernst Molden oder Katharina Trenk auf die Bühne. STS-Urgestein Gert Steinbäcker spielte inzwischen mit dem zweiten S der Ex-Band (Schiffkowitz) auf der Festbühne auch Fürstenfeld.

Zwei strafrechtliche Festnahmen am Freitag und Samstag

Die vorläufige Bilanz der Polizei deutet auf ein großteils friedliches Fest hin. Am Freitag und Samstag kam es zu je einer strafrechtlichen Festnahme – am Samstag wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Dazu kamen an zwei Tagen acht verwaltungsrechtliche Festnahmen. Am Samstag wurden zudem 16 Verwaltungsübertretungen, 20 Vorfälle nach dem Suchtmittelgesetz und zwölf Delikte nach dem Strafgesetzbuch angezeigt. Am Freitag war von "vereinzelten Verwaltungsübertretungen sowie Anzeigen" die Rede.

Insgesamt war die Wiener Polizei täglich mit 700 bis 1000 Beamten in Uniform sowie in Zivil vor Ort, dazu kamen Spezialkräfte wie Wega oder der See- und Stromdienst. Unterstützt wurde die Polizei von etwa 500 Securitys. (David Krutzler, 24.6.2018)

Die Highlights am Sonntag, 24. Juni

Festbühne

Pizzera & Jaus machen den Abschluss am Donauinselfest

Um 22.35 Uhr spielen sie als letzte Band für 2018 auf der Ö3-Bühne. Vorher gibt es um 20.15 Uhr Ina Regen und um 21.25 Uhr Ofenbach.



FM4-Bühne

Portugal. The Man

Die US-Indierock-Band aus Wasilla, Alaska beendet am Sonntag das Donauinselfest auf der FM4-Bühne. Eingeleitet werden sie um 19 Uhr von Naked Cameo, um 20 Uhr von Mother’s Cake und um 21 Uhr von Granada. (red, 22.6.2018)