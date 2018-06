Falco-Hit "Kommissar" wird für Wiener Linien zu "Kontrolleur"

Agentur Traktor Wien inszenierte eine Kampagne mit einem Musikvideo und engagierte dafür einen Mitarbeiter der Wiener Linien

Wien – Die Agentur Traktor Wien betreut seit Juni die Wiener Linien im Bereich Social Media und Content Creation. Zum Auftakt der Zusammenarbeit gemeinsam mit Kaiserschnitt-Film entstand das Musikvideo "Der Kontrolleur", das sich an Falcos "Kommissar" anlehnt.

Als Rapper fungiert dabei ein Wiener-Linien-Mitarbeiter, der als Betriebselektriker für Strom in den unterschiedlichen Bereichen der Öffis sorgt, so die Agentur in einer Aussendung. (red, 24.6.2018)