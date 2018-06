Beim Barte des Ronaldo: Portugal und Iran optimistisch

Portugal will Sieger der Gruppe B werden. Dazu wäre ein Sieg über den Iran wohl nötig. Aber der Außenseiter unter seinem portugiesischen Coach geht selbstbewusst in die Partie

Liveticker: Iran vs. Portugal, Spanien vs. Marokko, Mo., 20 Uhr

Ronaldo trägt Bart. Naja Bart, Hipster ist er keiner, aber er scheint ein wenig zusammenzusparen am Kinn. Der im Werden begriffene Ziegenbart soll – so der von Ronaldo selbst ausdrücklich nicht bestätigte common Sense – dokumentieren, dass er jene Goat ist, die Lionel Messi von den Argentinier zu sein behauptet. Greatest of all Times.

Bisher hat er brav darauf hingearbeitet. Hat alle WM-Tore der Portugiesen, vier insgesamt, erzielt. Die damit erlangten vier Punkte nach dem 3:3 gegen Spanien und dem 1:0 über Marokko könnten freilich zu wenig sein, wenn man nun am Montag in Saransk dem Iran unterliegt, der nach seinem Sieg über Marokko bei drei Punkten hält.

Zauberfüße

"Wir sind fast im Achtelfinale, aber noch nicht ganz", sagt denn auch der Bärtige mit den zaubernden Übersteigerfüßen, der Portugal vor zwei Jahren zum Europameistertitel geführt hat. Aber eben noch nicht ganz. Zumindest ein Remis müsste her. Ronaldo aber wäre das zu wenig: "Wir wollen Gruppensieger werden." Das wird eventuell auch eine Frage des Torverhältnisses. Und dieses fiele in die Zuständigkeit Ronaldo. Das weiß er. Das weiß sein Team. Das wissen seine Gegner auch.

Aber dieses Wissen um Ronaldo nützt meistens nur wenig. Zu jenseitig ist seine Ballkunst, zu gut ist er im Moment drauf, zu kompakt aber ist auch seine Mannschaft, die im Angesicht von Ronaldo nicht zerfleddert wie die Argentinier, sondern erst recht sich fokussiert.

Das sagt auch Irans Trainer. Und der weiß es ganz genau. Carlos Queiroz, ein Portugiese sagt: "Portugal hat die magische Formel, um die WM zu gewinnen. Sie haben ein großartiges Team und einen Spieler, der den Unterschied macht. Die Geschichte zeigt, dass man beides braucht."

Queiroz hatte den damals 19-jährigen Ronaldo zu Manchester United geholt und war später auch sein Teamcoach. Den heutigen Portugiesen, die sich harmonisch scharen um ihren Größten, vergleicht er mit den großen historischen Mannschaften, die der nunmehrigen portugiesischen Formel folgen: " Brasilien mit Pelé, Argentinien mit Maradona, England mit Charlton, Deutschland mit Beckenbauer. Heute ist Portugal ein solches Team."

Bart bleibt

Erfahrene Spieler wie Ricardo Quaresma, Pepe und Bruno Alves, aber auch Talente wie Gelson Martins und Bernardo Silva halten ihrem Star den Rücken frei. Oder treiben ihn durch Wetten zu Höchstleistungen an. So wie Quaresma. Ronaldo erzählt – die Bart-Volte gegen Messi fast dementierend: "Wir waren in der Sauna. Ich habe Ricardo gesagt: Wenn ich gegen Spanien treffe, bleibt der Bart bis zum WM-Ende dran."

Queiroz, ein sehr erfahrener Trainer und also Menschenkenner, lässt den Portugiesen, die er so lobt über den grünen Klee, ihre Freunde und ihren Stolz übers bisher schon Geleistete. Der Iran hat den Vorteil, in aller Ruhe an die Sache herangehen zu können.

Als Basis der selbstbewussten Vorbereitung auf das iranische Endspiel in der Gruppe B dient dem vierfachen Asienmeister der starke Auftritt gegen Spanien beim 0:1. "Wir haben es in der eigenen Hand. Wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Und wir werden gewinnen." (sid, wei, 24.6.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur Fußball-WM in Russland am Montag:

Gruppe B – 3. Runde:

Iran – Portugal (Saransk, Mordowia Arena, 20:00 Uhr MESZ/live ORF eins, SR Caceres/PAR)

Iran: 1 Beiranvand – 23 Rezaeian, 8 Pouraliganji, 19 Hosseini, 3 Hajsafi – 17 Taremi, 9 Ebrahimi, 6 Ezatolahi, 11 Amiri – 10 Ansarifard, 20 Azmoun

Ersatz: 12 Mazaheri, 22 Abedzadeh – 2 Torabi, 5 Mohammadi, 7 Shojaei, 13 Khanzadeh, 14 Ghoddos, 15 Montazeri, 16 Ghoochannejhad, 18 Jahanbakhsh, 21 Dejagah

Es fehlt: 4 Cheshmi (Muskelverletzung)

Teamchef: Carlos Queiroz (POR)

Portugal: 1 Rui Patricio – 21 Cedric, 3 Pepe, 6 Fonte, 5 Guerreiro – 11 Bernardo, 14 W. Carvalho, 23 Adrien Silva, 10 J. Mario – 17 Guedes, 7 Ronaldo

Ersatz: 12 Lopes, 22 Beto – 2 B. Alves, 13 Ruben Dias, 15 Ricardo, 19 Mario Rui, 4 M. Fernandes, 16. B. Fernandes, 9 Andre Silva, 18 Gelson, 20 Quaresma

Fraglich: 8 Moutinho (Grippe)

Teamchef: Fernando Santos