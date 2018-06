Wahlkampf in Bayern: Söder will Kundgebung mit Kurz statt Merkel

Mit dem Schritt würde der bayerische Ministerpräsident eine 70-jährige Tradition brechen

Die CSU will einem Zeitungsbericht zufolge Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht zum Wahlkampf für die Landtagswahl in Bayern einladen. Die "Welt am Sonntag" berichtete, dies habe es in der fast 70-jährigen Geschichte der Unionsparteien noch nie gegeben.

Kurz statt Merkel

"Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Blatt zufolge vor Getreuen in der vergangenen Woche. Damit meine Söder den konservativen österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. Der Ministerpräsident hatte zuletzt bei einem Treffen in Linz einen Schulterschluss mit Kurz in der Asylpolitik demonstriert.

Nahles fordert klare Bekenntnis von CSU

Angesichts des Streits zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik in Deutschland fordert SPD-Chefin Andrea Nahles von den Unionsparteien ein klares Bekenntnis zum Koalitionsvertrag. "Ich will von CDU und insbesondere der CSU wissen: Sind sie noch in der Lage, konstruktive Sacharbeit in der Regierung zu leisten und wollen sie das überhaupt?", sagte Nahles der Zeitung "Bild am Sonntag".

Am Dienstag treffen sich die Spitzen der drei Parteien im Koalitionsausschuss. Dann müsse "Tacheles" geredet werden, forderte Nahles. "Seit Wochen legen sich CDU und CSU gegenseitig, Deutschland und halb Europa lahm", kritisierte sie.

In der Flüchtlingsfrage gibt es derzeit einen heftigen Streit zwischen CDU und CSU. Sollten sich die beiden Schwesterparteien nicht auf ein gemeinsames Vorgehen verständigen, droht sogar ein Platzen der großen Koalition in Berlin. (Reuters, 24.6.2018)