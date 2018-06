Opposition: Erstmals seit einem Jahr russische Angriffe in Südsyrien

Die Provinz Daraa wird noch von Rebellen kontrolliert. Assad und seine Verbündeten starteten eine Offensive

Damaskus – Mitten in der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land, bombardiert Russlands Luftwaffe nach Angaben von Aktivisten erstmals seit rund einem Jahr Ziele in der Provinz Daraa im Süden des Bürgerkriegslands Syrien. Es seien mehr als 25 Angriffe gegen von Rebellen kontrollierte Orte geflogen worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Angaben über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Deeskalationszone in Gefahr

Russland als wichtiger Verbündeter der syrischen Regierung, die USA und Jordanien hatten sich im Juli vergangenen Jahres auf eine sogenannte Deeskalationszone in Daraa geeinigt. Die Region gehört zu den letzten Gebieten in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert werden. Allerdings ist die Lage dort seit Wochen angespannt. Die Regierung hat Truppen zusammengezogen und mit Beschuss begonnen.

Präsident Bashar al-Assad hatte angekündigt, seine Einheiten würden das ganze Land zurückerobern, sollte es keine Verhandlungslösung geben. Trotz diplomatischer Bemühungen Russlands, der USA und Jordaniens zeichnet sich eine solche für den Süden bisher nicht ab. In den vergangenen Tagen waren bereits Tausende Zivilisten vor Kämpfen und aus Angst vor weiterer Gewalt aus der Region geflohen. Das Gebiet grenzt auch an die von Israel besetzten Golanhöhen und ist damit von strategischer Bedeutung. (APA, 24.6.2018)