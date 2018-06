Russischer Starstürmer unterschreibt für LA Kings

Los Angeles – Ilja Kowaltschuk kehrt in die NHL zurück. Fünf Jahre nach seinem Abschied aus Nordamerika unterschrieb der russische Stürmer einen Dreijahresvertrag bei den Los Angeles Kings.

Kowaltschuk (35) hat in der NHL für die Atlanta Thrashers (2001-2004/2005-2010) und die New Jersey Devils (2010-2013) gespielt. Der Olympiasieger von Pyeongchang erzielte in 848 NHL-Einsätzen 428 Tore.

Der dreimalige Allstar, beim Draft 2001 als erster Russe auf Position eins ausgewählt, kommt aus seiner Heimat von SKA Sankt Petersburg. Kowaltschuk hat fünf Jahre für den Verein aus der Kontinental Hockey League (KHL) gespielt und zweimal den Titel geholt. (sid, 23.6. 2018)