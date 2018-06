Antiserbischer Gassenhauer in Kroatiens Kabine

Das erfolgreiche Team widmet sich einem nationalistischen Lied der umstrittenen kroatischen Band "Thompson"

Moskau – Nachdem das kroatische Fußball-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Russland am Donnerstag die Welt mit einem deutlichen Sieg über die favorisierten Argentinier begeisterte, sorgte schon Tags darauf ein im Internet verbreitetes Video für Aufsehen. Darauf zu sehen sind Spieler – Urheber des Videos ist der Liverpool-Verteidiger Dejan Lovren – der siegreichen Mannschaft, wie sie unmittelbar nach dem Spiel in der Umkleidekabine einen Teil eines nationalistischen Liedes der umstrittenen kroatischen Band "Thompson" singen.

Es handelt sich dabei um einen quer durch Kroatien beliebten antiserbischen Gassenhauer aus dem kroatischen Unabhängigkeitskrieg. Für Brisanz sorgt jedoch immer wieder, dass das Lied mit den Worten "Za dom – spremni" (dt. Für die Heimat – bereit) beginnt.

Parole der kroatischen Ustascha-Bewegung

Dies ist nämlich die Parole der kroatischen Ustascha-Bewegung, die als Verbündete Nazideutschlands im "Unabhängigen Staat Kroatien" einen Genozid an hunderttausenden Serben, Juden und Roma beging. Bis heute gilt der Ausspruch als kaum versteckter Code unter Anhängern und Sympathisanten der Ustascha-Ideologie, die sich – trotz dessen Distanzierung – zahlreich auf Konzerten des mit bürgerlichem Namen Marko Perkovic genannten Frontmannes von "Thompson" einfinden.

Die von Beobachtern aufgrund der in der Vergangenheit auf Konzerten nachgewiesenen offenen Verherrlichung des Ustascha-Regimes und des Besingens des KZ Jasenovac auch als "nazistisch" bezeichnete Band tourte in der Vergangenheit auch mehrfach durch Europa und den Rest der Welt. In den letzten Jahren wurden Konzerte in den Niederlanden, der Schweiz und auch Kroatien bereits untersagt. In Österreich wurde ein für das Frühjahr 2017 geplantes Konzert in Kremsmünster nach Hinweisen des Verfassungsschutzes vom Veranstalter abgesagt.

2013 gab es Ärger

Bereits 2013 sorgte mit Josip Simunic ein kroatischer Nationalspieler für Aufsehen, nachdem er nach einem Heimspiel den anwesenden Fans ein "Za dom!" entgegenrief – in Erwartung des zweiten Teils der Grußformel, der auch prompt tausendfach folgte. Die Fifa sprach damals eine Sperre von 10 Spielen gegen ihn aus, wodurch Simunic die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien verpasste.

Der 22. Juni war zugleich der alljährlich begangene "Tag des Antifaschistischen Kampfes in Kroatien". (Zarko Jankovic, 23.6.2018)