Mann fügte in Wiener Lokal drei Personen Schnittverletzungen zu

Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag im ersten Bezirk drei Personen verletzt. Er konnte nach kurzer Flucht gefasst werden

Wien – Ein 22-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in einem Lokal am Rabensteig in der Wiener Innenstadt drei Personen Schnittverletzungen zugefügt. Der junge Mann wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Tatwaffe war offenbar in allen drei Fällen eine abgebrochene Glasflasche. Die zwei Männer und eine Frau wurden laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Beschuldigte war in der Bar gegen 2.30 Uhr auffällig hinter zwei anderen Männern im Alter von 35 und 38 Jahren auf und ab geschlichen, die sich gerade unterhielten, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer. Als der 35-Jährige auf das WC ging, folgte ihm der jüngere Mann und es kam zu einem Streit.

Verfolgung durch Türsteher

Der 35-Jährige setzte sich danach wieder an die Bar, woraufhin der Beschuldigte wortlos auf ihn zu kam und ihn mit einem spitzen Gegenstand verletzte. Der 38-Jährige ging dazwischen und wurde ebenfalls durch den Gegenstand verletzt. Der Täter verließ das Lokal und warf dabei eine abgebrochene Glasflasche in den Raum. Eine 26-Jährige erlitt dadurch Schnittverletzungen am Bauch.

Ein Türsteher verfolgte den Verdächtigen, Polizisten nahmen den 22-Jährigen in der Griechengasse fest. Die Frau und die beiden männlichen Opfer, von denen eines Schnitte am Kopf davontrug, wurden von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung war am Vormittag noch unklar. Die Einvernahmen der beteiligten Personen standen noch aus. (APA, 23.6.2018)