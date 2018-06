Bitcoin-Spezialist prüft Einstieg bei Börsenhändler Schnigge

Krypto AG will Mehrheitsbeteiligung an Düsselorfer Wertpapierhändler

Die Krypto AG, ein Spezialist für Kryptowährungen, will eine Mehrheitsbeteiligung am Düsseldorfer Wertpapierhändler Schnigge erwerben. Der Einstieg steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Vertragsabschlusses und der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, wie das Berliner Unternehmen am Freitagabend mitteilte.

Der Ausgang des Verfahrens sei noch offen. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Schnigge betreut als Skontroführer die Orderbücher für viele Aktien an deutschen Börsen, unter anderem in Frankfurt und Düsseldorf, und ist damit für die Feststellung der Kurse im Parketthandel zuständig. Die Krypto AG ist ein Infrastrukturanbieter in den Bereichen Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. (APA/Reuters, 23.6.2018)