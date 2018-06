EU-Parlamentspräsident warnt vor Zerstörung der EU im Asylstreit

Kurz: Arbeiten mit Dänemark an Schutzzonen außerhalb der EU

Berlin/Brüssel/Wien – EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat die Mitgliedstaaten eindringlich vor Egoismus in der Flüchtlingspolitik gewarnt und CDU und CSU zur Verständigung bei diesem Streitthema aufgerufen. Der Umgang mit der Zuwanderungsfrage dürfe nicht zur Zerstörung der Europäischen Union führen, sagte Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

orf Antonio Tajani appelliert in eindringlichen Worten an die deutsche Regierung.

"Handelt jeder Mitgliedstaat nur nach eigenen Interessen, wird die Gemeinschaft auseinanderbrechen." Mit Blick auf den Streit der Koalitionspartner CDU und CSU sagte der Italiener, Migration sei kein rein deutsches Problem. "Wir müssen eine europäische Lösung finden, ohne auf die nächsten Regionalwahlen zu schielen." Er hoffe sehr, dass CDU und CSU zu einer Verständigung in der Flüchtlingspolitik fänden.

Keine nationalen Lösungen

Es könne jetzt nicht um nationale Lösungen gehen. "Wir brauchen eine europäische Strategie", sagte der Parlamentspräsident. Daher sei es sehr wichtig, dass beim EU-Gipfel in der kommenden Woche "endlich Entscheidungen fallen", die dann auch unverzüglich umgesetzt werden müssten. "Europa muss entschlossen handeln – und das sofort!"

Tajani sprach sich gegen Maßnahmen an den Binnengrenzen aus. "Die Lösung liegt außerhalb, nicht innerhalb der Europäischen Union. Wir müssen die Außengrenzen wirkungsvoll schützen. Und wir müssen mehr in Afrika investieren, um Fluchtursachen zu bekämpfen."

Gespaltene Deutsche

Die Deutschen unterstützen einer Umfrage zufolge mehrheitlich zentrale Positionen der CSU in der Flüchtlingspolitik, sind zugleich aber für einen Amtsverbleib von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das sind die Ergebnisse einer Wählerbefragung des Instituts Kantar Public für das Hamburger Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

Demnach sprachen sich 57 Prozent dafür aus, Migranten die Einreise zu erschweren, weil das Land mit deren Integration überfordert sei. 34 Prozent waren gegen ein solches Vorgehen. 61 Prozent der Befragten unterstützen die Position der CSU, Flüchtlinge, deren Fingerabdrücke bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an der Grenze zurückzuweisen. 30 Prozent hielten diese Position für falsch.

Der Streit zwischen CSU und CDU über die Zurückweisung von Migranten ist zu einer Zerreißprobe für die Regierungskoalition in Berlin geworden. Im Falle eines Ausscheidens der CSU hätte das schwarz-rote Bündnis keine Mehrheit mehr.

58 Prozent für Merkels Verbleib

Der Umfrage zufolge plädieren 58 Prozent der Deutschen dafür, dass CDU-Chefin Merkel Kanzlerin bleibt. 36 Prozent sind dagegen. 68 Prozent teilen Merkels Position, dass eine Lösung in der Flüchtlingsfrage nur auf europäischer Ebene möglich ist. Angesichts des Streits zwischen den Unionsparteien sind 54 Prozent dafür, dass sich CDU und CSU künftig getrennt im gesamten Bundesgebiet zur Wahl stellen und gegeneinander antreten. Anhänger von CDU und CSU sind zu 42 Prozent dieser Ansicht. Kantar Public befragte den Angaben nach am Dienstag und Mittwoch 947 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte.

Kurz für Ende der Debatte über Flüchtlingsverteilung

Einmal mehr zu Wort gemeldet hat sich auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). In der deutschen "Bild"-Zeitung bekräftigte er seinen Appell, die Diskussion über eine Flüchtlingsverteilung zu beenden. Zugleich erneuerte er seine Pläne für einen stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen: "Wir müssen verhindern, dass Boote überhaupt noch nach Europa kommen", so Kurz.

"Und wir müssen Migranten, wenn sie es in die EU geschafft haben, in Zentren außerhalb Europas betreuen. Dort bekommen sie Sicherheit, aber keine Garantie für ein Leben im Wohlstand in Mitteleuropa."

Arbeiten an Schutzzonen

Er bestätigte die Angaben des dänischen Ministerpräsidenten Lars Lökke Rasmussen, dass man an Flüchtlingslagern außerhalb der Europäischen Union arbeite. "Ich werde jetzt kein Land nennen, aber richtig ist, dass wir unter anderem mit Dänemark bereits an Schutzzonen arbeiten, wo wir außerhalb der EU Schutz und Versorgung organisieren wollen."

Der dänische Ministerpräsident erklärte in der "Bild"-Zeitung , er rechne nicht damit, dass der Migrationsgipfel am Sonntag in Brüssel einen Durchbruch bringen wird. "Wir brauchen definitiv mehr als ein Treffen. Nicht unbedingt, um uns auf etwas zu verständigen, aber um eine Lösung umzusetzen", sagte Rasmusse. An dem informellen Arbeitstreffen, zu dem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geladen hat, wollen 16 EU-Staaten teilnehmen.

Bilaterale Abkommen als Ziel

Merkel (CDU) will bilaterale Abkommen erreichen, damit Migranten an den Grenzen zurückgeschickt werden können, wenn sie bereits in einem dieser Länder registriert wurden oder einen Asylantrag gestellt haben. Sollte dies nicht gelingen, will Innenminister Horst Seehofer (CSU) Flüchtlinge im nationalen Alleingang zurückschicken lassen.

Dazu sagte Rasmussen: "Wenn ich mir die deutsche Politik ansehe, dann habe ich den Eindruck, dass es jetzt eine Bereitschaft gibt, das Problem in einer viel weiteren Perspektive zu diskutieren, als nur Umverteilung." Weiters sagte er: "Statt weiter in diesem Loch zu graben, sollten wir uns über die Gründe und über die externe Dimension unterhalten." Darum arbeite Dänemark zusammen mit Österreich und anderen Staaten an Flüchtlingslagern "außerhalb der Europäischen Union".

Italien will sich mehr in Libyen engagieren

Italien hat indes angekündigt, stärker in Libyen aktiv werden zu werden. Premier Giuseppe Conte telefonierte am Freitag mit Fayez al-Sarraj, dem Chef der von der UNO unterstützten Regierung. Dabei ging es um die jüngsten Entwicklungen in Libyen und um Wege zur Förderung der Kooperation zwischen den beiden Ländern, hieß es in Rom.

Italien wolle sich zur Überwindung der Krise in Libyen einsetzen. Wichtig sei es, "globale Lösungen" zu finden, die das Thema Sicherheit, Wirtschaft und Menschenrechte berücksichtigen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Harter Kurs

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl und Vizekanzler Heinz Christian Strache (beide FPÖ) in Rom eine Reise nach Libyen angekündigt. Diese sollte in den nächsten Tagen erfolgen. Auch EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani plant demnächst eine Reise nach Libyen und Niger.

Die neue italienische Regierung aus der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung fährt einen harten Kurs in der Migrationspolitik, obwohl die Ankunftszahlen dieses Jahr im Vergleich zu 2017 um rund 80 Prozent gesunken sind. Die neue Einwanderungspolitik der Regierung in Rom kommt bei der Bevölkerung laut Umfragen gut an. (APA, red, 23.6.2018)