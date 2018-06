Goldener Rossknödel

Was die Polizeipferdestaffel genau tun soll, ist noch nicht ganz geklärt, es wird sich sicher etwas finden

Das erste Polizeiross ist da. Es ist ein siebenjähriger Wallach (kastrierter Hengst) und von brauner Farbe (nur schwarze und braune Pferde waren gefragt). Damit ist einmal der Grundstock für die Polizeipferdestaffel des FPÖ-Innenministers gelegt. Angeboten wurden allerdings bisher nur vier Rösser, eines wurde gleich ausgemustert, weil zu klein (war das vielleicht das ponyartige Tier, das Strache vor einiger Zeit geschenkt bekam?).

Jedenfalls ist die Namensgebung vorläufig noch unklar: "Sleipnir" (das war das achtbeinige Pferd Wotans)? "Aristoteles" (zu Ehren des Philosophiestudiums von Innenminister Herbert Kickl)? Wie wäre es mit "Muslimschreck"? Oder schlicht "Bumsti"?

Den Rest der Staffel von 14 Rössern muss man im Ausland zusammensuchen. Also nix mit "Unsere Pferd' für unsere Leut'". Es haben sich übrigens bereits 72 Personen als Polizeistaffelreiter gemeldet, davon nicht weniger als 60 Frauen.

Was die Polizeipferdestaffel genau tun soll, ist noch nicht ganz geklärt, es wird sich sicher etwas finden. Pferdeballett im Hof eines Barockpalais wie seinerzeit unter Maria Theresia? Fescher Vorbeimarsch an den Mitgliedern der Bundesregierung jeweils zu Kickls Geburtstag (Vorbild: "Trooping the Colour")? Springreit-Parcours mit Demo-Gittern als Hindernissen?

Die besten Ideen werden von Minister Kickl mit dem "Goldenen Rossknödel" prämiert. (Hans Rauscher, 22.6.2018)