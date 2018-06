England Favorit gegen Panama

Co-Trainer verriet zwar Startelf vorab, die Three Lions stürmen aber so oder so auf Sieg

Nischni Nowgorod – Tagelang lief es bei den Engländern fast schon beängstigend glatt, dann sorgten gleich zwei Ausrutscher für Wirbel im Lager der Three Lions. Erst kugelte sich Teammanager Gareth Southgate nach einem Sturz beim Joggen die Schulter aus, dann verzettelte sich der Co-Trainer.

"Lions Leaked" titelte das Boulevardblatt "The Sun", nachdem Assistent Steve Holland mit einem Fauxpas womöglich die Startelf für das Gruppe-G-Spiel am Sonntag (14 Uhr, live in ORF 1) gegen Panama verraten hatte. Im Training in Repino hatten Fotografen einen Zettel mit der Anordnung der Spielernamen erspäht, wenig später landeten Bilder davon im Internet.

Rashford und Kane im Sturm

Demnach nimmt Southgate nach dem 2:1 gegen Tunesien zwei Änderungen vor. Raheem Sterling (Manchester City) muss auf die Bank, dafür soll Marcus Rashford (Manchester United) neben Kapitän Harry Kane stürmen. Im Mittelfeld ersetzt Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) den verletzten Dele Alli (Tottenham).

Was die Panne noch kurioser macht: Schon bei der EM vor zwei Jahren in Frankreich hatte es beim englischen Team ein ähnliches Hoppala gegeben. Damals hatten Fotos Teile der Startaufstellung für das erste Gruppenspiel gegen Russland verraten.

Arme bleiben unten

Der guten Stimmung soll das alles keinen Abbruch tun. Verteidiger Trent Alexander-Arnold sagt: "Diese Geschichte interessiert uns aber so etwas von gar nicht."Mit einem Erfolg gegen den WM-Debütanten Panama, der Belgien 0:3 unterlag, könnte vielleicht schon der Achtelfinaleinzug fixiert werden. Im Fall des Falles müsste sich Southgate zurückhalten. "Der Arzt hat mir verboten, die Arme in die Höhe zu reißen." (sid, red, 22.6.2018)

WM in Russland, Gruppe G, 2. Runde, Sonntag

England – Panama

Stadion Nischni Nowgorod, 14 Uhr, live ORF 1

Mögliche Aufstellungen:

England: 1 Pickford – 2 Walker, 5 Stones, 6 Maguire – 12 Trippier, 7 Lingard, 8 Henderson, 20 Alli/21 Loftus-Cheek, 18 Young – 9 Kane, 19 Rashford

Ersatz: 13 Butland, 23 Pope – 15 Cahill, 16 Jones, 17 Delph, 3 Rose, 22 Alexander-Arnold, 4 Dier, 10 Sterling, 11 Vardy, 14 Welbeck

Fraglich: Alli (Muskelverletzung)



Panama: 1 Penedo – 2 Murillo, 5 R. Torres, 4 Escobar, 15 Davis – 8 Barcenas, 11 Cooper, 6 Gomez, 20 Godoy, 21 J. Rodriguez – 7 Perez

Ersatz: 12 Calderon, 22 A. Rodriguez – 3 Cummings, 13 Machado, 17 Ovalle, 23 Baloy, 14 Pimentel, 19 Avila, 9 G. Torres, 10 Diaz, 16 Arroyo, 18 Tejada