Filmfestival Berlinale bekommen Doppelspitze

Carlo Chatrian als künstlerischer Leiter und Mariette Rissenbeek als geschäftsführende Leiterin

Berlin – Die Berlinale wird in Zukunft von einer Doppelspitze geleitet. Nachfolger von Festivaldirektor Dieter Kosslick (70) werden der Italiener Carlo Chatrian (46) als künstlerischer Leiter und die gebürtige Niederländerin Mariette Rissenbeek (Jahrgang 1956) als geschäftsführende Leiterin, gab Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag in Berlin bekannt.

Chatrian ist bisher Chef des Filmfests von Locarno. Die seit den 1980er Jahren in Deutschland lebende Rissenbeek ist Geschäftsführerin von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films. Beide erhalten einen über fünf Jahre laufenden Vertrag. Kosslick wird bei der Berlinale vom 7. bis 17. Februar 2019 das letzte Mal als Festivaldirektor auf dem roten Teppich stehen. (APA, 22.6.2018)