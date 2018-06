Auftaktsieger Japan und Senegal um Vorentscheidung

Gewinner würde großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen

Jekaterinburg – Die 2:1-Auftaktsieger Japan und Senegal können bei der Fußball-WM am Sonntag (17.00 Uhr/live ORF eins) im direkten Duell einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen. Die Asiaten sind in bisher drei Länderspielvergleichen mit den 2002 bis ins Viertelfinale vorgestoßenen Afrikanern noch sieglos, haben mit dem überraschenden 2:1 gegen Kolumbien zum Auftakt aber viel Selbstvertrauen getankt.

Japans Kapitän Makoto Hasebe warnte jedoch vor allzu großer Euphorie und Nachlässigkeiten. "Es ist schön, dass wir das erste Spiel gewonnen haben. Aber trotzdem haben wir noch gar nichts geschafft. Wir müssen genauso weitermachen", betonte Hasebe vor dem Aufeinandertreffen in der Gruppe H in Jaketerinburg.

Royaler Besuch

Die in den WM-Testspielen noch wenig überzeugenden Japaner erhielten vor der möglicherweise schon aufstiegsentscheidenden Partie hohen Unterstützungsbesuch von Prinzessin Hisako Takamado. Nach einem royalen Plausch galt die Konzentration aber schnell wieder dem Gegner. Yuto Nagatomo kennt die Stärken des Teams um Liverpool-Star Sadio Mane. "Ich habe damit gerechnet, dass sie schnell und physisch stark sind. Was mich überrascht hat, war ihre Disziplin. Jeder Spieler hat ein großes Bewusstsein für die Defensive, und ihr Konterspiel ist außergewöhnlich", erläuterte der Außenverteidiger betont respektvoll.

Die Mannschaft von Coach Akira Nishino, der erst Anfang April den Bosnier Vahid Halilhodzic ersetzte, befindet sich offenbar im Aufwind. Nishino ist ein ruhiger, gelassener und akribischer Coach, der den Austausch mit den Spielern sucht und sie einbezieht – ganz anders als sein Vorgänger. "Wir stehen alle zusammen, die gesamte Mannschaft. Wir sind ein Team, deswegen ist die Stimmung ganz gut", so Hasebe.

Afrikas Hoffnung

Gegen Kolumbien präsentierte sich die japanische Elf mit den Torschützen Shinji Kagawa und Yuya Osako jedenfalls diszipliniert, taktisch gut eingestellt und lauffreudig. Mit diesen Tugenden will man auch gegen die besonders robusten Senegalesen bestehen und dem dritten Einzug in die K.o.-Phase bei der sechsten WM-Teilnahme näher rücken. Zwei Siege zum WM-Aufakt hat übrigens noch nie eine asiatische Mannschaft geschafft.

Im Lager des Senegal ist die Laune bestens und das Selbstvertrauen nach dem 2:1 gegen Polen – nach wie vor der einzige Sieg für Afrika in Russland – groß: "Ob Lewandowski oder wer auch immer, sie machen mir keine Angst. Ich habe ein Niveau erreicht und genieße das Maximum", meinte der zum Innenverteidiger umfunktionierte Salif Sane, der Polens Superstar Robert Lewandowski schlecht aussehen hatte lassen.

Vergleiche mit dem Erfolgsteam von 2002 lehnt der Deutschland-Legionär ab. "Wir sind eine neue Generation, wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben, das Potenzial ist da." Mbaye Niang, Torschütze zum 2:0 gegen Polen, weiß um die Vorzüge der Japaner. "Sie haben einen Spielstil, der auf ihrer Quirligkeit basiert. Es liegt an uns, wachsam zu sein", bekräftigte der Stürmer. (APA, 22.6.2018)

Gruppe H, 2. Runde:

Japan – Senegal (Jekaterinburg, Jekaterinburg-Arena, 17.00 Uhr/live ORF eins)

Japan: 1 Kawashima – 19 H. Sakai, 22 Yoshida, 3 Shoji, 5 Nagatomo – 17 Hasebe, 7 Shibasaki, – 8 Haraguchi, 10 Kagawa, 14 Inui – 15 Osako

Ersatz: 12 Higashiguchi, 23 Nakamura – 2 Ueda, 6 Endo, 20 Makino, 21 G. Sakai, 4 Honda, 13 Muto, 16 Yamaguchi, 11 Usami, 18 Oshima, 9 Okazaki

Teamchef: Akira Nishino

Senegal: 16 K. Ndiaye – 22 Wague, 6 Sane, 3 Koulibaly, 12 Sabaly – 5 Gueye, 13 A. Ndiaye, – 18 Sarr, 19 Niang, 10 Mane – 9 Diouf

Ersatz: 1 Diallo, 23 Gomis – 2 Ciss, 21 Gassama, 4 Mbodji, 11 Ndoye, 7 Sow, 8 Kouyate, 17 P. Ndiaye, 14 Konate, 15 Sakho, 20 Balde

Teamchef: Aliou Cisse

Live-Ticker:

Japan vs. Senegal, So., 17 Uhr

Weiterlesen:

Ergebnisse, Spiele und Tabellen zur WM 2018 im Überblick

Interaktiv: Fragen und Antworten zur Fußball-WM 2018

Public Viewing in Österreich

WM-Tippspiel

WM-Stadien im Überblick

Alle Teilnehmer der Fußball-WM

Alle Artikel zur Fußball-WM 2018 auf unserer Themenseite

Spielplan zur WM 2018 in Russland als PDF zum Download