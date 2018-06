Die Filmstarts der Woche

kinocheck

Euphoria (GB/S/D 2017, 104 min)

Regie: Lisa Langseth

Mit: Eva Green, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Charles Dance, Adrian Lester, August Zirner

Wie viel Verantwortung trägt man füreinander? Und was bedeutet Freiheit eigentlich? Alicia Vikander ("Tomb Raider") und Eva Green ("James Bond – Casino Royale") spielen in "Euphoria" der schwedische Regisseurin Lisa Langseth zwei Schwestern, von denen eine unheilbar krank ist. Sie besuchen einen geheimen Ort, an dem reiche Menschen jeden letzten Wunsch erfüllt bekommen, bevor sie ihr Leben mit einem Gift beenden. Den Frauen bleiben sechs Tage, um sich zu verabschieden.