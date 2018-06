Zwölfstundentag: SPÖ will, dass Regierung Vorlage zurückzieht

Lercher: Neue Arbeitszeitregelung soll mit Sozialpartnern verhandelt werden

Wien – Die SPÖ fordert die türkis-blaue Regierung auf, ihre Gesetzesvorlage zur Arbeitszeitflexibilisierung zurückzuziehen und eine neue Arbeitszeitregelung mit den Sozialpartnern zu verhandeln. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kündigte am Freitag "massiven Widerstand" gegen das von der Regierung eingebrachte Arbeitszeitgesetz an, das künftig Zwölfstundentage leichter ermöglichen soll.

Die SPÖ werde die Demonstration des Gewerkschaftsbundes am 30. Juni in Wien unterstützen, sagte Lercher am Freitag. Außerdem hat die SPÖ eine Onlinepetition "Nein zur 60-Stunden-Woche eingerichtet" und plant 200 Aktionen – unter anderem Zettelverteilen – in allen Bezirksstädten Österreich.

Maximale Verwirrung

Lercher kritisiert die Vorgehensweise der Regierung bei der neuen Arbeitszeitregelung. Die Gesetzesvorlage habe zu "einer maximalen Verwirrung" geführt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schweige zur Causa.

Die Koalition hat am Donnerstag versichert, ihren Antrag zur Höchstarbeitszeit noch zu verändern und die Freiwilligkeit von längerer Arbeit sicherzustellen. "Die Freiwilligkeit ist ein Placebo, was nicht stattfinden wird", meint der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Die Realität in der Arbeitswelt – etwa auf Baustellen – sehe anders aus. Außerdem stehe in der Gesetzesvorlage eine Beweislastumkehr, dass nämlich Arbeitnehmer begründen müssen, warum sie keine elfte und zwölfte Arbeitsstunde leisten können. Bisher muss der Arbeitgeber die Notwendigkeit der elften und zwölften Arbeitsstunde begründen. (APA, 22.6.2018)