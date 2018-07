Prozess um Urlaubsbetrug und frivole Kinderbetreuerin

Ein Prozess gegen ein Ehepaar nimmt eine mehr als seltsame Wendung, als eine Affäre des Gatten eine Rolle zu spielen beginnt

Wien – Dass das Verfahren gegen das Ehepaar K. interessant zu werden verspricht, deutet sich schon beim Auftritt der beiden vor Richter Thomas Kreuter an. Michelle K. (Namen geändert, Anm) stellt nämlich den Kinderwagen mit ihrem vier Monate alten Nachwuchs neben die Anklagebank. "Das könnte ein Problem werden, Frau K.", befürchtet der Richter unkoordinierte akustische Beiträge des kleinen Erdenbürgers. "Hätte es da keine andere Lösung gegeben?" – "Nein", antwortet die 29-Jährige knapp.

Gemeinsam mit Peter K. hat sie drei Kinder, zwei weitere stammen aus einer früheren Beziehung. Die Familie lebt in Wien-Floridsdorf, das Haushaltseinkommen beträgt nach eigenen Angaben 2.400 Euro netto. Zu wenig, wie es scheint, denn der Staatsanwalt wirft den beiden Betrügereien vor.

Der unbescholtene Erstangeklagte, ebenso 29 Jahre alt, bekennt sich schuldig. Ja, er habe im Jahr 2016 im Internet Reisen bestellt, storniert und die Gebühren nicht gezahlt. "Ich wollte meiner Familie eine Freude machen und habe einen Urlaub gebucht", gibt K. zu.

Überblick über Urlaubsbuchungen verloren

Sein Buchungsverhalten war aber gelinde gesagt merkwürdig, wie Kreuter anmerkt. "Sie haben am 23. Mai eine Pauschalreise gebucht und am 25. Mai wieder storniert. Und am 4. Juli haben Sie den Urlaub nach Rhodos gebucht und tags darauf nochmals, allerdings zwei Monate später?" – "Ja, das war dumm." – "Klingt eher desorientiert. Wie viel Freude wollten Sie Ihrer Familie denn machen, dass Sie dasselbe Hotel zweimal buchen?" – "Ich habe einfach keinen Überblick mehr gehabt." Außerdem habe es ein Problem mit dem Babysitter gegeben.

Wie sich herausstellt, gab es auch ein Problem mit den Finanzen. "Als Sie alle unten waren, wären Sie ja fast nicht mehr zurückgekommen, oder?", bohrt der Richter nach. "Ja, das Reisebüro hat uns unten mitgeteilt, dass die Rückflüge storniert werden, wenn wir die offenen Rechnungen nicht bezahlen." – "Und wie wollten Sie im Vorfeld den Urlaub grundsätzlich bezahlen?" – "Ich hatte die Hoffnung, dass mir meine Mutter noch irgendwie aushilft." Sie half übrigens, die K.s durften zurück nach Wien.

Herr K. gibt auch zu, im Sommer 2017 im Internet einen Kinderwagen und ein Mobiltelefon inseriert und das Geld dafür kassiert, die Gegenstände aber nie den Käufern übermittelt zu haben. Im Fall des Kinderwagens ist auch Frau K. involviert – schließlich war im Inserat ihre Handynummer angegeben, und die prospektive Käuferin gibt an, bezüglich des Preises mit einer Frau verhandelt zu haben.

Ehefrau will von Betrügereien nichts gewusst haben

Mit der Einvernahme der Zweitangeklagten beginnt der Prozess ins Skurrile abzugleiten. Die Unbescholtene will mit den Betrügereien nicht das Geringste zu tun haben. "Mein Handy liegt die ganze Zeit zu Hause, und jeder hat Zugriff. Die Frau hat definitiv nicht mit mir telefoniert." – "Mit wem denn sonst?", wagt Kreuter einzuwerfen. "Keine Ahnung." – "Ja, aber die Person hätte ja auch wissen müssen, um welches Inserat und welchen Kinderwagen es überhaupt geht." – "Ja, die Person, die das Inserat erstellt hat."

Bei der Polizei hat Frau K. auch eine Vermutung geäußert, wer das gewesen sein könnte: Frau P., die einmal die Leiterin des Kindergartens von einer Tochter der Zweitangeklagten gewesen ist. Und im ersten Halbjahr 2017 die Geliebte von Herrn K. war – Frau K. vermutete daher bei der Polizei eine Intrige der beiden.

Das brachte ihr nicht nur eine Anklage wegen Verleumdung ein, auch Cyberstalking wird ihr vorgeworfen. Denn die Kindergartenleiterin hatte ihrem Liebhaber einen Link zu einem Onlineordner mit freizügigen Bildern von sich geschickt, die im Büro der Betreuungseinrichtung aufgenommen worden sind.

Nacktbilder an Chefin und Gatten der Nebenbuhlerin

Aus Gründen, die dem Richter nicht ganz einleuchtend sind, beichtete Herr K. seiner Gattin nicht nur den Seitensprung, sondern zeigte ihr auch die Bilder. Was diese empörte – sie übermittelte die Nacktfotos an die Chefin von Frau P. sowie P.s Ehemann. Auch vor Gericht hält die Zweitangeklagte P.s Verhalten für indiskutabel.

"Sie hatte ja beinahe mit ihm Sex im Büro – bei offener Tür!" – "Was heißt beinahe, und woher wissen Sie das?", fragt Kreuter. "Er hat es mir erzählt!", deutet Frau K. auf ihren Angetrauten, der mit gesenktem Kopf dasitzt. "Hatten Sie Geschlechtsverkehr?", fragt Kreuter also diesen. "Ich habe zurückgezogen", beginnt dieser, wird von Frau K. aber unterbrochen: "Sie ist auf seinem Schoß gesessen, und die Hose war offen!"

Auch nach dem Ende der Beziehung kühlte ihre Wut auf die Nebenbuhlerin nicht ab. Als diese in einem Kindergarten in einem anderen Bezirk begann, erfuhr Frau K. davon und wurde Mitglied einer Facebook-Gruppe, wo sie ebenfalls über das Verhalten von Frau P. berichtete und einem Gruppenmitglied die eindeutigen Bürobilder schickte.

"Altes behindertes Fotzenweib"

Der Richter zitiert auch aus einer schriftlichen elektronische Konversation zwischen den beiden Damen, die Frau P. der Polizei übergeben hat. Von Frau K. wird sie darin mit "altes behindertes Fotzenweib" tituliert und bekommt auch einen Vorschlag für ihr Geschlechtsleben: "Fick doch die Freunde deines Sohnes, wenn du es so nötig hast!"

"Und nein, es tut mir nicht leid!", entrüstet sich die Zweitangeklagte, was Kreuter mit "Das habe ich auch nicht angenommen" quittiert. Eines lässt dem Richter jedoch keine Ruhe: "Aber mit dem anderen, der beteiligt war, haben Sie dann noch ein drittes Kind bekommen und haben ihn geheiratet?", kann er nur schwer folgen. Herr K. habe mittlerweile eine Therapie begonnen, hört er daraufhin. Der Angesprochene blickt weiter stumm zu Boden.

Da er die Details des transdanubischen Beziehungsgeflechts erst verdauen will und auch vom Reiseveranstalter erfahren will, welcher Schaden nun eigentlich genau entstanden ist, vertagt Kreuter für weitere Zeugen auf unbestimmte Zeit. (Michael Möseneder, 23.7.2018)