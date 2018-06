Nun offiziell: Christine Lackner wird ORF-Cheflobbyistin

Leiterin der neu geschaffenen Stabsstelle für Public Affairs

Wien – Lange erwartet, am Freitag fixiert: ORF-Chef Alexander Wrabetz hat am Freitag Christine Lackner zur Leiterin der neu geschaffenen Stabsstelle für Public Affairs gemacht. Lackner arbeitete zuletzt in der Unternehmenskommunikation und war dort für Public Affairs zuständig. Sie nahm an Vorbesprechungen der ÖVP-nahen Stiftungsräte für Sitzungen des obersten ORF-Gremiums teil.

Lackner ist seit 2012 Mitarbeiterin im ORF – der damalige Finanzdirektor Richard Grasl holte sie als Büroleiterin auf den Küniglberg. Sie in den 2000er Jahren Sprecherin der Verkehrsminister Matthias Reichhold (FPÖ) und Hubert Gorbach (BZÖ), arbeitete davor bei Privatradios und in der TV-Unterhaltung und danach in der Agentur von Peter Hochegger. (red, 22.6.2018)