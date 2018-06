Lidl ruft Popcorn zurück

Der Lidl-Österreich-Kundenservice steht unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag von 8:00 bis 17:00 Uhr zur Verfügung. (red, 22.6.2018)

"Snack Day Popcorn süß, 200 Gramm" des Herstellers XOX Gebäck GmbH wurde bei Lidl Österreich seit Mitte April 2018 verkauft. Kunden, die den Artikel gekauft haben, können ihn in allen Lidl-Filialen zurückgeben, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers XOX Gebäck GmbH sowie Popcorn anderer Hersteller sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Salzburg – Der deutsche Hersteller XOX Gebäck GmbH ruft das Produkt "Snack Day Popcorn süß, 200 Gramm" zurück. Der Grund: Es wurden erhöhte Mengen an Tropanalkaloiden, einem natürlichen Pflanzeninhaltsstoff, nachgewiesen. Tropanalkaloide können zu Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit führen.

Was sind Tropanalkaloide?

Tropanalkaloide sind natürliche Pflanzeninhaltsstoffe, die in einer Vielzahl von Pflanzen vorkommen. Pflanzen bilden Tropanalkaloide, um sich vor Fraßfeinden zu schützen. Sie können auch beim Menschen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Pflanzen wie zum Beispiel der Stechapfel wachsen unter anderem in Getreidefeldern. Wird das Getreide geerntet, werden auch diese Pflanzen mitgeerntet. So können Samen von Pflanzen, die Tropanalkaloide bilden, unter die Getreidekörner gelangen. Diese Fremdsamen sind dann auch in den Getreideerzeugnissen zu finden und führen zu messbaren Gehalten von Tropanalkaloiden.